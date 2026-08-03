Η UEFA έκανε γνωστές τις ακριβείς ημερομηνίες και τις ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ για τα play offs του Champions League.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει είτε τη Λέφσκι Σόφιας είτε την Καϊράτ Αλμάτι στα play offs του Champions League για την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την UEFA να ανακοινώνει τις μέρες και τις ώρες των αναμετρήσεων.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας ή τη Λέφσκι Σόφιας ή την Καϊράτ την Τρίτη 18/8. Αν η αντίπαλος είναι η Λέφσκι, η σέντρα θα είναι στις 22:00, ενώ σε περίπτωση που η αντίπαλος είναι η Καϊράτ, τότε η αναμέτρηση στο Καζακστάν θα ξεκινήσει στις 19:00 Ελλάδας λόγω της διαφοράς ώρας.

Η ρεβάνς στην Allwyn Arena θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26/8 στις 22:00.