Η ΑΕΚ προχωράει για να συμφωνήσει οριστικά με την Γκιόρ για τον Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό για την ενίσχυση του άξονα της μεσαίας γραμμής.

Λευκός καπνός φαίνεται ότι θα προκύψει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΑΕΚ και της Γκιόρ, με την Ένωση να προχωράει τις επαφές για συμφωνία με την ουγγρική ομάδα για τον Μίλαν Βιτάλις.

Νωρίτερα ουγγρικό δημοσίευμα είχε τονίσει ότι η ΑΕΚ είχε κλείσει τη συμφωνία με την Γκιόρ. Η ΑΕΚ πιέζει τις τελευταίες 24 ώρες για να τελειώσει τη μεταγραφή, με τις διαπραγματεύσεις να προχωρούν.

Ο Βιτάλις, που έχει ήδη συμφωνήσει σε τετραετές συμβόλαιο, είναι πιθανό να γίνει παίκτης της ΑΕΚ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τον εκλεκτό για την ενίσχυση του άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο 24χρονος Ούγγρος μέσος εφόσον όλα πάνε καλά και ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ θα αποτελέσει την πέμπτη μεταγραφική προσθήκη της Ένωσης μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου και Μάγερ.

Το who is who του Βιτάλις

Πρόκειται για δεξιοπόδαρο μέσο, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά με την ίδια ευχέρεια παίζει και στο «10» αλλά και στο αριστερό «φτερό». Είναι σε εξαιρετική ηλικία και από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι διεθνής με την Ουγγαρία, έχοντας 8 εμφανίσεις.

Προέρχεται από την Ακαδημία της Γκιόρ και έχει κάνει περάσματα με δανεισμό σε Ντουναΐσκα και Σαμορίν. Την περασμένη σεζόν έκανε... θραύση με τους Πρωταθλητές Ουγγαρίας, έχοντας 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 εμφανίσεις.

