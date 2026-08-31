Η Τορίνο αποκτά τον Μπελγκαλί που βρέθηκε στα «ερυθρόλευκα» ραντάρ

Σε συμφωνία με την Βερόνα για τη μεταγραφή του Ραφίκ Μπελγκαλί έφτασε η Τορίνο, με τον 24χρονο Αλγερινό δεξιό μπακ να ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Νέα σελίδα στην καριέρα του αναμένεται να ανοίξει ο Ραφίκ Μπελγκαλί, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Τορίνο. Οι δύο ιταλικοί σύλλογοι έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον 24χρονο Αλγερινό δεξιό μπακ, ενώ το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Βερόνα αναμένεται να διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

Με τη φανέλα της Βερόνα κατέγραψε 26 συμμετοχές στη Serie A, βρίσκοντας δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα. Με τη φανέλα της Αλγερίας, μετρά 17 εμφανίσεις και δύο γκολ.

Το όνομα του Μπελγκαλί είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα και στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Οι «Ερυθρόλευκοι», ωστόσο, προχώρησαν τελικά στην απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν για την ενίσχυση της συγκεκριμένης θέσης.