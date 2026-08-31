Κλέιτον: «Η Ρίζεσπορ κινείται για τον δανεισμό του», σύμφωνα με τον Ταβολιέρι
Οι μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Ολυμπιακό «τρέχουν» κι εκτός από τις αφίξεις, όπως στην περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, αναμένονται και αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ. Μια τέτοια περίπτωση είναι του Κλέιτον.
Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρίζεσπορ για τον δανεισμό του Βραζλιάνου φορ. Θυμίζουμε πως οι Τούρκοι τον προηγούμενο Γενάρη είχαν αποκτήσει με το ίδιο status τον Φραντζί Πιερό από την ΑΕΚ.
🇹🇷 The Turkish club Çaykur Rizespor is currently negotiating a loan move for Clayton to the Süper Lig.August 31, 2026
Discussions are underway to reach an agreement with the Brazilian striker from Olympiacos FC. #mercato pic.twitter.com/vL5FpquvAe
O 27χρονος επιθετικός «μετακόμισε» στον Ολυμπιακό τον περασμένο Γενάρη, έπειτα από 26 γκολ σε 1,5 χρόνια με τη Νότιγχαμ, όμως σε αυτό το διάστημα μέτρησε μόλις έξι εμφανίσεις και δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.
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