Κλέιτον: «Η Ρίζεσπορ κινείται για τον δανεισμό του», σύμφωνα με τον Ταβολιέρι

Κλέιτον: «Η Ρίζεσπορ κινείται για τον δανεισμό του», σύμφωνα με τον Ταβολιέρι

Δημήτρης Τομαράς
Ο Κλέιτον του Ολυμπιακού

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Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρίζεσπορ για τον δανεισμό του Κλέιτον.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Ολυμπιακό «τρέχουν» κι εκτός από τις αφίξεις, όπως στην περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα, αναμένονται και αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ. Μια τέτοια περίπτωση είναι του Κλέιτον.

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρίζεσπορ για τον δανεισμό του Βραζλιάνου φορ. Θυμίζουμε πως οι Τούρκοι τον προηγούμενο Γενάρη είχαν αποκτήσει με το ίδιο status τον Φραντζί Πιερό από την ΑΕΚ.

O 27χρονος επιθετικός «μετακόμισε» στον Ολυμπιακό τον περασμένο Γενάρη, έπειτα από 26 γκολ σε 1,5 χρόνια με τη Νότιγχαμ, όμως σε αυτό το διάστημα μέτρησε μόλις έξι εμφανίσεις και δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

     

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