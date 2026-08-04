Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ολλανδία και Σερβία, που προκύπτουν από το περιβάλλον του 33χρονου Σέρβου άσου, σήμερα αναμένεται η απάντησή του σε ΑΕΚ και PSV...

Ο Φίλιπ Κόστιτς παραμένει στο κάδρο της ΑΕΚ, με την ίδια να έχει καταθέσει την πρότασή της, η οποία είναι καλύτερη του παρόντος ανταγωνισμού, δηλαδή της Αϊντχόφεν, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι.

Μετά από νέα δημοσιεύματα στη Σερβία και την Ολλανδία, προέκυψε πως η «Ένωση» του είχε δώσει προθεσμία μέχρι το βράδυ της Δευτέρας (03/08), ωστόσο τελικά την παρέτεινε κατά μισή μέρα ακόμη.

Στην... αντίπερα όχθη, εκείνη της PSV, οι άνθρωποί της είναι ταυτόχρονα αισιόδοξοι και επιφυλακτικοί με την υπόθεση του Σέρβου αριστερού μπακ-χαφ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Η κατάσταση του Κόστιτς φαινόταν κάπως χαοτική την περασμένη εβδομάδα. Προσέγγισε πολλούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της PSV και της AEK. Η τελευταία τού είχε δώσει προθεσμία μέχρι το βράδυ της Δευτέρας: ο Κόστιτς έπρεπε να δηλώσει αν ήθελε να αποδεχτεί την μεγάλη προσφορά από τους Έλληνες. Αυτό δεν είχε συμβεί ακόμη μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, ωθώντας την AEK να παρατείνει την προθεσμία κατά μισή μέρα ακόμα»,

«Στις τάξεις της PSV είναι ακόμη επιφυλακτικοί και αισιόδοξοι ότι ένα διετές συμβόλαιο με τον Κόστιτς μπορεί να τον πείσει να μετακομίσει στην Αϊντχόφεν, αλλά κανείς δεν θα βγει έξω για να… πανηγυρίσει ακόμη. Ο Κόστιτς φαίνεται πρόθυμος να έρθει στην Αϊντχόφεν, αλλά έχουν ήδη υπάρξει αρκετές ανατροπές την περασμένη εβδομάδα. Με το σύνθημα ‘τα λουλούδια είναι μόνο στη γραμμή τερματισμού’, η PSV είναι προσεκτική με τις επικοινωνίες της, καθώς τρεις μεταγραφές έχουν αποτύχει φέτος».

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