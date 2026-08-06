Κόστιτς: Ανακοινώθηκε από την Αϊντχόφεν
Κάτοικος Αϊντχόφεν και επίσημα ο Φίλιπ Κόστιτς! Η PSV ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου, ο οποίος είχε απασχολήσει και την ΑΕΚ. Ο έμπειρος διεθνής με τη Σερβία πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις και υπέγραψε στον ολλανδικό σύλλογο.
Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Φενέρμπαχτσε και Γιουβέντους επιστρέφει για δεύτερη φορά στην Ολλανδία, καθώς αγωνίστηκε και στη Χρόνιγχεν.
Welcome, Filip! 🤩https://t.co/deCvJ6joYK— PSV (@PSV) August 6, 2026
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