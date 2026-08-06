Βιτάλις: Ο Ούγγρος «συστήνεται» στους φίλους της ΑΕΚ (vid)
Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Μιλάν Βιτάλις, καθώς ολοκληρώθηκε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του και ανακοινώθηκε από τους Πρωταθλητές Ελλάδας για την επόμενη τετραετία. Ο διεθνής Ούγγρος χαφ απάντησε σε 8... γρήγορες ερωτήσεις στην κάμερα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ και σε ένα βαθμό «συστήθηκε» στους φίλους της νέας του ομάδας
Οι απαντήσεις του Βιτάλις
Το παρατσούκλι σου: «Βίτου»
Αγαπημένο φαγητό: «Πίτσα»
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Περιέγραψε τον εαυτό σου με μία λέξη: «Πάθος και νοοτροπία»
Αγαπημένο χόμπι: «Να βλέπω σειρές»
Ποδοσφαιρικό ίνδαλμα: «Ζόλταν Γκέρα»
Γκολ ή ασίστ: «Ασίστ»
Σπίτι ή ταξίδια: «Ταξίδια»
Πρώτο πράγμα που κάνεις μετά από ματς: «Ξανά βλέπω τον αγώνα»
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