Ο Δικέφαλος παρακολουθεί την υπόθεση του 33χρονου Σέρβου άσου (που έχει πρόταση από PSV) και προσπαθεί να τελειώσει και με τον μέσο που έχει ζητήσει ο Νίκολιτς.

Η περίπτωση του Φίλιπ Κόστιτς, που γνωστοποίησαν στην Ολλανδία ότι απασχολεί την ΑΕΚ, παραμένει ανοιχτή, με την πρωταθλήτρια Ελλάδας να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Τι σημαίνει αυτό; Ακριβώς αυτό που γράφουμε μιας και το θέμα είναι υπαρκτό και ανοιχτό, αλλά δεν έχει κλείσει και αυτό προφανώς σημαίνει ότι ο 33χρονος Σέρβος άσος εξετάζει και εκείνος τις προοπτικές του...

Από την ΑΕΚ δεν επιβεβαιώνουν και δεν διαψεύδουν κάτι, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ η περίπτωση του Κόστιτς απασχολεί, τη στιγμή που οι Σέρβοι αποκάλυψαν μετά του Ολλανδούς πως ο συμπατριώτης τους, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Γιουβέντους, έχει έρθει σε επαφή με τον Μάρκο Νίκολιτς και παράλληλα ότι η πρόταση της ΑΕΚ είναι καλύτερη από αυτή της Άιντχοφεν σε οικονομικό επίπεδο.

Προφανώς και ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης ανέλυσε το πλάνο του και παράλληλα δεν αποκλείεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη σκέψη του Κόστιτς το γεγονός ότι θα συναντήσει πολλούς φίλους (Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς για παράδειγμα) και θα βρεθεί ανάμεσα σε πολλούς συμπατριώτες του και παίκτες από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ωστόσο η υπόθεση ακόμη βάση του ρεπορτάζ, τουλάχιστον τούτη την ώρα, μοιάζει να βρίσκεται στο 50-50 και σίγουρα παραμένει ανοιχτή για την ΑΕΚ (και την PSV).

Την ιδια ώρα προφανώς και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα εκμεταλλεύεται, όπως το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις, το ντόρο και την κουβέντα που γίνεται γύρω από την υπόθεση Κόστιτς και δουλεύει για να τελειώσει την περίπτωση του μέσου για την οποία έχει αναφερθεί ο Μάρκο Νίκολιτς και μοιάζει δύσκολο να είναι ο Ακράμ Μπουράς για τον οποίο έγραψε ο Ναμπίλ Τζελίτ τονίζοντας ότι ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες ομάδες είναι η ΑΕΚ και η Βασιλεία...

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας επιθυμεί να τελειώσει και να φτάσει σε deal με τον χαφ (που θα προσθέσει ένταση και θα είναι ικανός με την μπάλα στα πόδια) άμεσα και σίγουρα πριν την επιστροφή για δουλειά στα Σπάτα. Μοιάζει δύσκολο έως αδυνατο (αλλά ποτέ δεν ξέρεις με Ριμπάλτα) να βρεθεί στην Ολλανδία και στην ουσία δεν υπάρχει λόγος μιας και αύριο η ομάδα δίνει το τελευταίο της φιλικό και επιστρέφει Αθήνα...

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