Μετά την ΑΕΚ έμπλεξε και τον Ολυμπιακό Γαλλοαλγερινός ρεπόρτερ για τον Ακράμ Μπουράς.

Ο Ακράμ Μπουράς, σύμφωνα με τον Γαλλοαγλερινό ρεπόρτερ Νεμπίλ Τζελίτ, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού.

Κι όχι μόνο αυτό. Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε προσφορά για τον Αλγερινό μέσο κι ότι αυτή απορρίφθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει τον 24χρονο παίκτη στο ρόστερ της. Ο ίδιος ρεπόρτερ έγραψε ότι κι άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον Μπουράς.

Πριν μερικές μέρες ο Τζελίτ, δημοσιογράφος του France Football, έγραψε ότι ΑΕΚ και Βασιλεία ενδιαφέρονται για τον αριστεροπόδαρο μέσο, ο οποίος με τη Λέφσκι Σόφιας δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο 24χρονος χαφ έχει αγωνιστεί στη χώρα του με Σετίφ και Αλζέ, ενώ το καλοκαίρι του 2025 η Λέφσκι Σόφιας έδωσε 350.000 ευρώ για να τον φέρει στην Ευρώπη.Προέρχεται από σεζόν με 24 εμφανίσεις και ήταν σημαντικός στην πορεία των Βούλγαρων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

L'Olympiakos a formulé une première offre pour Akram Bouras. Rejetée par le Levski Sofia qui souhaite conserver son milieu relayeur algérien de 24 ans... D'autres clubs sont intéressés pour ce joueur en progrès depuis son départ d'Algérie. Rien à exclure d'ici le 31. #Mercato pic.twitter.com/bgtrDoYWKL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 6, 2026

«Τραυματίας ο Μπουράς, δύο μήνες εκτός»

Ο Μπουράς δεν αγωνίστηκε στον αγώνα της Τρίτης με την Καϊράτ Αλμάτι για τα προκριματικά του Champions League και σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, αιτία είναι ο τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός δύο μήνες!

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο eurocom.bg: «Ο μέσος έχει υποστεί βαριά θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες. Έτσι, οι χειρότεροι φόβοι της Λέφσκι επιβεβαιώθηκαν. Ο Αλγερινός είναι από τους βασικούς παίκτες στο σχέδιο του Χούλιο Βελάσκεθ και η απουσία του σίγουρα θα επηρεάσει το παιχνίδι των "μπλε"».