Πέρα από την περίπτωση του Σάτκα, ο Άρης εξετάζει και τον Ιμπραχίμ Σισέ για την ενίσχυσή του για το κέντρο της άμυνάς του.

Πριν λίγες μέρες το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Άρης έχει προχωρήσει την περίπτωση του Λιούμπομιρ Σάτκα, με τον οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών έχοντας καταθέσει μία πρόταση για συμβόλαιο τριών ετών με συνολικές απολαβές στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Φαίνεται πως η περίπτωση αυτή δεν είναι η μόνη που δουλεύουν οι «κίτρινοι» για το κέντρο της άμυνάς τους, αφού έχουν ξεχωρίσει κι εκείνη του Ιμπραχίμ Σισέ. Πρόκειται για 30χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό ύψους 1,85μ., ο οποίος είναι έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, στην οποία και αγωνιζόταν την τελευταία τριετία.

Συνολικά με την oυγγρική ομάδα έκανε 127 συμμετοχές στην τριετία αυτή ενώ την περασμένη σεζόν μόνο είχε 33, δίνοντας και δύο ασίστ στα περισσότερα από 2,8 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Στο παρελθόν έχει επίσης αγωνιστεί σε Καέν, Δουνκέρκη, Ανζέ, Παρί FC και Τουρ.

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