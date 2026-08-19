Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο (20/8) ο Ομάρ Ρίτσαρντς για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η αγορά του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η συμφωνία με τον 28χρονο Βρετανός (με ρίζες από την Τζαμάικα) αμυντικό είναι δεδομένη, προβλέπει αγορά των δικαιωμάτων του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ αλλά και συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων με τον Άρη. Ο Ομάρ Ρίτσαρντς αναμένεται αύριο (20/8) στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις καθώς επίσης και για την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών.

Το θετικό για τους «κίτρινους» είναι ότι ο Ρίτσαρντς ήδη βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση καθώς συμμετείχε στο πρόγραμμα προετοιμασίας της Νότιγχαμ Φόρεστ, χρησιμοποιήθηκε μάλιστα και σε φιλικά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα επικεντρωθεί στην αφομοίωση του 28χρονου στην ομάδα ο οποίος προβλέπεται να έχει βασικό ρόλο στο αριστερό άκρο της άμυνας.