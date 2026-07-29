Ο Άρης βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών για την απόκτηση στόπερ και η περίπτωση του 30χρονου Σλοβάκου Λιούμπομιρ Σάτκα είναι ψηλά στη λίστα.

Ο Άρης νιώθει πλέον και την πίεση του χρόνου καθώς είναι αναγκαία η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο τελικό στάδιο των επαφών με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και μέσα σε αυτούς είναι ο Λιούμπομιρ Σάτκα με τον οποίον η διαπραγμάτευση γίνεται για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών. Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει τις επαφές, με την πρόταση του Άρη να φτάνει στα 1.6 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων και μένει να γίνουν επιμέρους συζητήσεις για τους όρους του συμβολαίου σε περίπτωση ασφαλώς που επέλθει οριστική συμφωνία.

Ο Σάτκα έμεινε ελεύθερος στο τέλος της περασμένης σεζόν έπειτα από μια τριετία στη Σαμσουνσπόρ η οποία μάλιστα ήταν και η πιο επίπονη στην καριέρα του καθώς αγωνίστηκε σε 52 παιχνίδια. Συνολικά με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας αγωνίστηκε σε 99 παιχνίδια. Είχε προηγηθεί η πολυετής παρουσία του στην πολωνική Λεχ Πόζναν με 113 αγώνες. Ο Σλοβάκος είναι εν ενεργεία διεθνής της χώρας του με 41 αγώνες.