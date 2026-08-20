Ο Άρης αντιμετωπίζει (22/8, 20:00) εκτός έδρας την Καλαμάτα στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος και ο Μιχάλης Γρηγορίου καλείται να πάρει αποφάσεις για τρεις θέσεις.

Κάθε γραμμή περιλαμβάνει κι ένα ερωτηματικό. Το πρώτο αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας καθότι οι «κίτρινοι» δεν διαθέτουν καθαρό αριστερό full back πέραν του νεαρού Αντωνιάδη ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στα φιλικά παιχνίδια. Στον πρόσφατο αγώνα του Κυπέλλου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Χαρούπα ο οποίος μάλιστα έκανε καλό παιχνίδι αλλά σε παιχνίδι χαμηλότερων (τακτικών και μη) απαιτήσεων.

Ενδεχομένως ο έμπειρος τεχνικός να περιμένει την άφιξη του Ομάρ Ρίτσαρντς στη Θεσσαλονίκη και την ενσωμάτωσή του στις προπονήσεις ούτως ώστε να διαπιστώσει αν ο 28χρονος Βρετανός μπορεί να μπει στη λίστα των υποψηφίων επιλογών. Αντιθέτως, στο κέντρο της άμυνας θα συνυπάρξουν οι Φαμπιάνο-Γένσεν όπως θα παραμείνει και ο Νοά Φαντιγκά στο δεξί άκρο.

Πηγαίνοντας στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ντέλε Μπασίρου είναι η βασική επιλογή παρότι δεν πήρε λεπτό συμμετοχής στο παιχνίδι του Κυπέλλου. Στη λίστα των επιλογών παραμένει και ο Μιχάλης Βοριαζίδης ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στη διάρκεια της προετοιμασίας όπως και απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Η άλλη είναι θέση «κλειδωμένη» από τον Ούρος Ράτσιτς, αντιθέτως, ερωτηματικό υπάρχει για τον παίκτη ο οποίος θα αγωνιστεί πίσω από τον Ράφα Μιρ αφού ο Ισπανός θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.

Καθώς οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου στα προηγούμενα παιχνίδια έδειξαν και τις σκέψεις του, μία από αυτές είναι να ξεκινήσει ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Ωστόσο, ο Αργεντίνος δείχνει να αποδίδει καλύτερα όταν χρησιμοποιείται στα άκρα και το πιθανότερο είναι να παίξει στην αριστερά πτέρυγα, απέναντι από τον Σεμπάστιαν Παλάσιος ο οποίος θα αγωνιστεί στην αντίστοιχη δεξιά. Σε αυτό το σενάριο, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα θα αποκτήσει πιθανότητες παρουσίας στο αρχικό σχήμα, μπροστά από τους δύο μέσους και πίσω από τον Μιρ.