Μασούρας: Ολυμπιακός - Στη ΝΕΟΜ για δύο χρόνια ο διεθνής εξτρέμ

Μασούρας: Ολυμπιακός - Στη ΝΕΟΜ για δύο χρόνια ο διεθνής εξτρέμ

Δημήτρης Τομαράς
Μασούρας: Ολυμπιακός - Στη ΝΕΟΜ για δύο χρόνια ο διεθνής εξτρέμ

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Ο Γιώργος Μασούρας αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και μετακομίζει για δύο χρόνια στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας.

Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας θα γίνει και πάλι ο Γιώργος Μασούρας. Ο 32χρονος διεθνής εξτρέμ, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τον Ολυμπιακό, έμεινε εκτός αποστολής για το ματς με τη Ναϊμέγκεν και θα μετακομίσει στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας με μεταγραφή.

Ο διεθνής (60 ματς, 11 γκολ με την Εθνική) μεσοεπιθετικός, έως τώρα στους Πειραιώτες είχε καταγράψει 279 ματς, 57 γκολ και 32 ασίστ. Στη ΝΕΟΜ θα υπογράψει για δύο χρόνια.

Την περασμένη σεζόν ο Μασούρας έπαιξε στην Αλ Καλίτζ υπό τις οδηγίες αρχικά του Γιώργου Δώνη και στη συνέχεια του Γκουστάβο Πογέτ και είχε 14 γκολ και 3 ασίστ σε 34 αγώνες στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

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@Photo credits: INTIME
     

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