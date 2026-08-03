Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Record, ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ στη Σπόρτινγκ για την απόκτηση του Μπραγκάντσα.

Οι προσπάθειες ενίσχυσης του Ολυμπιακού στο χώρο της μεσαίας γραμμής συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα να είναι εκείνο που.. παίζει τις τελευταίες ώρες.

Δημοσιεύματα των Πορτογάλων αποκάλυψαν το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 27χρονο μέσο, που ανήκει στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2027. Ωστόσο, νεότερο ρεπορτάζ πηγαίνει το ζήτημα λίγο παραπέρα, αναφέροντας και το ποσό που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν οι «ερυθρόλευκοι».

Σύμφωνα λοιπόν με τη Record, ο Ολυμπιακός προτίθεται να πληρώσει ένα ποσό της τάξεως των 10 εκατομμυρίων ευρώ για χάρη του άσου των «λιονταριών», προκειμένου να τον φέρει στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ εξηγεί πως με ένα τέτοιο ποσό, ο πορτογαλικός σύλλογος θα ήταν θετικός στην πώληση του Μπραγκάντσα, ο οποίος φαίνεται να μην υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες για τη σεζόν που ξεκινάει σε λίγο καιρό.

Ο Πορτογάλος, που αγωνίζεται τόσο ως οκτάρι όσο και στο «10», βρίσκεται στη Σπόρτινγκ από το 2020 και έχει καταγράψει συνολικά 17 γκολ και 15 ασίστ σε 161 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Σύμφωνα με το Transfermarkt, η αξία του υπολογίζεται στα 12 εκατ. ευρώ.