Άξελ Γκαλεάνο: ΠΑΟΚ - Έρχεται ο Παραγουανός για τη Β' ομάδα

Άξελ Γκαλεάνο: ΠΑΟΚ - Έρχεται ο Παραγουανός για τη Β' ομάδα

Σταύρος Σουντουλίδης
Άξελ Γκαλεάνο: ΠΑΟΚ - Έρχεται ο Παραγουανός για τη Β' ομάδα

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Τον ταλαντούχο Παραγουανό εξτρέμ Άξελ Φερνάντο Γκαλεάνο φέρνει ο ΠΑΟΚ για τη Β' ομάδα.

Ταλαντούχο παίκτη από την Παραγουάη φέρνει ο ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε μέσα της Παραγουάης θα αποκτήσει δανεικό για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς, τον 20χρονο (8/9/06) δεξιοπόδαρο εξτρέμ Άξελ Φερνάντο Γκαλεάνο.

Ο Γκαλεάνο ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Σαν Λορέντσο της Παραγουάης κι έρχεται δανεικός για να ενισχύσει αργικά τον ΠΑΟΚ Β'.

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Σε ρεπορτάζ του ABC Deportes, τονιζόταν ότι οι Θεσσαλονικείς κινούνται ταχύτατα για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία για την απόκτηση του Άξελ Γκαλεάνο από τη Σαν Λορέντσο.

 

Την περασμένη σεζόν με την πρώτη ομάδα ο Γκαλεάνο είχε 20 συμμετοχές. Σημείωσε 3 γκολ και στην Παραγουάη τονίζουν ότι πρόκειται για έναν γρήγορο εξτρέμ με ικανότητα στο ένας εναντίον ενός.

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται και δηλώσεις του παίκτη: «Είναι ένα μεγάλο βήμα για την καριέρα μου, ονειρεύομαι να παίξω με την εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2030. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Europa League, είμαι πολύ χαρούμενος».

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