Ο ΠΑΟΚ στα μισά του δρόμου με καλές προοπτικές…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει στο blog του στο Gazzetta για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ σε σχέση και με την ευρωπαϊκή του πορεία.

Οι προκρίσεις του ΠΑΟΚ μέσα στα καλοκαιρινά προκριματικά ήταν είναι και θα είναι ό τι σημαντικότερο. Ο Δικέφαλος πέρασε το πρώτο εμπόδιο και φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή φάση…

Η καλή αύρα βγήκε στο γήπεδο την Πέμπτη, ενισχύθηκε από την εξαιρετικά ψαγμένη μεταγραφή του Λουσέ και αυτή την περίοδο θα δούμε αν επιβεβαιωθεί και από τη δυναμική των επόμενων αντιπάλων στην Ευρώπη. Μέσα σε ένα… στραβό 2026 όπου ακόμη και από τα φιλικά προκύπτουν χειρουργεία, ας βγει και μία καλή είδηση…

Για τον ΠΑΟΚ το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού ήταν η αλλαγή προπονητή, μαζί με τις μεγάλες αλλαγές στη δομή της ΠΑΕ και του ποδοσφαιρικού τμήματος. Επειδή όμως όλα κρίνονται στο γήπεδο, τα αποτελέσματα στα καλοκαιρινά προκριματικά θα καθόριζαν (και καθορίζουν) το κλίμα μέσα και έξω από την ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίζει τότε όλοι είναι πιο ήρεμοι και σίγουροι για να προχωρήσουν στο νέο δρόμο που χαράζουν. Βάσεις μπαίνουν το καλοκαίρι, ειδικά όταν κάνεις τόσες και τέτοιου επιπέδου αλλαγές και αν τις συνοδεύεις με επιτυχίες έχεις και την αυτοπεποίθηση για να πορευθείς.

Ακόμη και ο Λίσι που δεν ανοίγεται εύκολα, πολύ καλύτερα θα νιώθει και θα δουλεύει για να δημιουργήσει -αργότερα- την ομάδα που σκέφτεται με βάση τη δική του φιλοσοφία. Ο Μάτος το ίδιο ως ο απόλυτα υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μαζί και όλοι οι άλλοι, φυσικά και ο Ιβάν Σαββίδης που πήρε τις αποφάσεις.

«Δεν μας πιέζει ο χρόνος. Θα πάρουμε εκείνους που θέλουμε με τα δικά μας κριτήρια…» έλεγαν εξ’ αρχής οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μέχρι τώρα καλά τα πάνε. ΚΑΝΕΙΣ δεν ξέρει τι ομάδα θα φτιάξει στο τέλος ο ΠΑΟΚ και πως θα διαχειρίζεται την κάθε κατάσταση για να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα. Μετά από τόσα χρόνια στην ίδια συνθήκη θα είναι 100% δύσκολο να προκύψει απόλυτα επιτυχημένη πορεία. Αλλά από τις 4+1 μέχρι τώρα μεταγραφικές κινήσεις, μαζί με τους επόμενους στόχους, φαίνεται ότι υπάρχει ένα αξιόλογο σχέδιο.

- Εγγύηση με τον Έλληνα διεθνή Χατζηδιάκο, που ήρθε Σάββατο και Πέμπτη προσέφερε!

- Ασφάλεια με τον έμπειρο Σανταμαρία τον οποίο ο Λίσι δεν βγάζει από το κέντρο όπου συνδέει γραμμές, ποτέ…

- Εξαιρετική σιγουριά και ποιότητα με τον Ελουστόντο των 300+ αγώνων στην Primera.

- Ξεχωριστά χαρακτηριστικά ατομικής ενέργειας με τον Τάχα Άλι

Και από εκεί και πέρα ετοιμάζεται (είναι τελική ευθεία) η πιο ξεχωριστή μεταγραφή με έναν 23χρονο Γάλλο, που πέρσι έκανε στη Νις 42 ματς και μπορεί να παίξει σε όλες τις γραμμές του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ μπορεί και να μην έχει ξανακάνει τέτοια μεταγραφή από ομάδα των τεσσάρων-πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θα παίξει; Θα αποδώσει; Θα δώσει ότι καλύτερο έχει; Κανείς δεν ξέρει! Τα στοιχεία του Λουσέ όμως είναι τόσο ξεχωριστά και δυσεύρετα!

Κάτι καλό γίνεται και είναι σε εξέλιξη και αν τα μυαλά του ΠΑΟΚ παραμένουν ψύχραιμα, αν δεν τα τρώει η εξωτερική πίεση, με λίγη τύχη και σε μερικά κρίσιμα ματς, όλα μπορούν να πάνε καλύτερα. Η μεταγραφή φορ είναι κομβική όσο δεν πάει, ενώ κάποια στιγμή σύντομα θα κλείσει και ο Γιαννούλης.

* Από την Παρασκευή έγραφα για τον Μεϊτέ. Επιβεβαιώθηκε το σενάριο και μαζί η τραγική διαχείριση όλης της υπόθεσης του, με τον ίδιο να έχει τεράστια ευθύνη σε όλα όσα έγιναν.