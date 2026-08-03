Ο Σουαλιό συμφώνησε με το ιατρικό τιμ του ΠΑΟΚ και θα υποβληθεί σ' επέμβαση.

Η απόφαση να μπει στο χειρουργείο ο Σουαλιό Μεϊτέ είναι οριστική στον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος ανέφερε ότι η απόφαση είναι κοινή με τον έμπειρο Γάλλο ποδοσφαιριστή και το διάστημα της απουσίας του θα φανεί μετά την επέμβαση στο ισχίο, ένας τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί από τα μισά της περασμένης σεζόν.

Να σημειωθεί ότι στον ΠΑΟΚ πίστευαν με τη λήξη της περασμένης σεζόν ότι η μοναδική λύση ήταν το χειρουργείο. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής προσπάθησε να το αποφύγει και συμβουλεύτηκε δικό του γιατρό στη Γαλλία. Ο Μεϊτέ τότε αποφάσισε να το πάει συντηρητικά

Ξεκίνησε θεραπείες, όμως, αυτές δεν βελτίωσαν το αποτέλεσμα. Οι μαγνητικές έδειξαν ότι το πρόβλημα παρέμενε και πλέον ο Μεϊτέ θα μπει στο χειρουργείο.

Αναλυτικά το δελτίο του ΠΑΟΚ: «Με μία πρωινή προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε το πρωί της Δευτέρας η προετοιμασία της ομάδας με φόντο την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης (06.08, 20:45) με αντίπαλο την Άντερλεχτ.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, δουλειά στην τακτική και ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε θεραπεία και πρόγραμμα ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του.

Όσον αφορά τον Σουαλιό Μεϊτέ , έπειτα από κοινή απόφαση, επιλέχθηκε η χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού του. Η επόμενη προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης (04.08)».