Στρεφέτσα: Ολυμπιακός - «Κοντά στην Παλέρμο ο Βραζιλιάνος», σύμφωνα με τον Μορέτο
Μεταγραφή έκπληξη για τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο, ο 29χρονος εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι σε προχωρημένος συζητήσεις με την Παλέρμο, η οποία παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και όλα δείχνουν ότι θα μετακομίσει στη Σικελία.
Esclusiva: Gabriel Strefezza, trattativa avanzata con il Palermo. Accordo vicino. pic.twitter.com/dOIeonHIn1— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 3, 2026
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Ο Στρεφέτσα (γεννημένος στις 18/4/97) να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2029 και υπήρχαν συζητήσεις να παραμείνει στην Πάρμα, όπου έπαιξε στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν και κατέγραψε 14 ματς, 2 γκολ και 2 ασίστ, ενώ με τους Πειραιώτες στο πρώτο εξάμηνο είχε 21 παιχνίδια, 1 γκολ και 5 ασίστ.
Ο Βραζιλιάνος, με ρίζες από την Ιταλία, εξτρέμ, στη γειτονική χώρα έχει παίξει ακόμα στις Λέτσε, Κόμο, ΣΠΑΛ, Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε.
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