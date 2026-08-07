O Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου και την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, ο οποίος είναι ο γιος του Τζιοβάνι.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε διπλή προσθήκη για τη Β' ομάδα του συλλόγου. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την επιστροφή του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Ρέτσου, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR, ενώ επισημοποίησε την αναμενόμενη απόκτηση του γιου του εμβληματικού Τζιοβάνι, Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Ρέτσο

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Ρέτσου.

Ο Έλληνας αμυντικός γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 2004 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, με την οποία έφτασε μέχρι και την Κ23, πριν αποχωρήσει για την Πολωνία για λογαριασμό της Jagiellonia Bialystok, το καλοκαίρι του 2024.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον Asteras B’ AKTOR.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού ανακοινώνει την απόκτηση του Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006 στην Κοριτίμπα, κάνοντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ομάδα του São Bernardo, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Santos.

Τζουλιάνο, καλωσόρισες στον Ολυμπιακό».