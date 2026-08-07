Βόλος: Τη Δευτέρα σέντρα στο φιλανθρωπικό τουρνουά με συμμετοχή και Καλαμάτας, Πανιωνίου και Ολυμπιακού Β'

Και φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Πανθεσσαλικό το φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργανώνει ο Βόλος και εκτός των γηπεδούχων θα αγωνιστούν και οι Καλαμάτα, Πανιώνιος και Ολυμπιακός Β'.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Τουρνουά ποδοσφαίρου φιλανθρωπικού χαρακτήρα διοργανώνεται το τριήμερο 10-12 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τη συμμετοχή του Βόλου, της Καλαμάτας, του Ολυμπιακού Β’ και του Πανιωνίου.

Το τουρνουά διεξάγεται με σκοπό την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα.

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και η είσοδος των φιλάθλων θα γίνεται από την 2η πεζογέφυρα.

Εισιτήρια των αγώνων πωλούνται καθημερινά από το Ορφανοτροφείο Βόλου, ενώ την ημέρα των αγώνων θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα του Πανθεσσαλικού σταδίου.

*Δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας

Το πρόγραμμα του τουρνουά έχει ως εξής:

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος (18.30, Πανθεσσαλικό)

Βόλος – Καλαμάτα (21.00 Πανθεσσαλικό)

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2025

Μικρός τελικός (18.30, Πανθεσσαλικό)

Μεγάλος τελικός (21.00, Πανθεσσαλικό).

*Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση, με το νικητή να αναδεικνύεται μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

*Μετά το τέλος του τουρνουά θα απονεμηθεί τρόπαιο στο νικητή της διοργάνωσης.

Οι διαπιστεύσεις των ΜΜΕ

Οι εκπρόσωποι ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να καλύψουν το φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στάδιο (10-12/8), είναι απαραίτητο να στείλουν το αίτημά τους για την έκδοση διαπίστευσης στο [email protected] έως την Δευτέρα 10/8 στις 15.00 με την αναφορά στο ΘΕΜΑ: “Διαπίστευση (δημοσιογράφου / φωτογράφου) για το φιλικό τουρνουά ποδοσφαίρου.

*H είσοδος των δημοσιογράφων θα γίνεται από τη 2η πεζογέφυρα».