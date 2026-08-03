Παναθηναϊκός: Με Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας στα Play Offs του Conference League
O Παναθηναϊκός έμαθε τι τον περιμένει στα Play Offs του Conference League στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε League Phase. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας.
Ο πρώτος αγώνας του Τριφυλλιού για τα Play Offs του Europa League θα γίνει στις 20 Αυγούστου, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή κι απομένει να πετύχουν το ίδιοι οι Πράσινοι και ο ΠΑΟΚ.
Tα ζευγάρια των Play Offs του Conference League
- Ηττημένος Τουν – Βίκινγκουρ Vs Νικητής Μπόρατς – Βίτεμπσκ
- Ηττημένος Σάμροκ Ρόερς – Εγκνάτια Vs Ηττημένος Κουόπιο – Κραϊόβα
- Νικήτης Τρε Φιόρι Ντρίτα Vs Νικητής Φλόραν Ταλίν – Ίντερ ντ’ Εσκάλδες
- Ηττημένος Λεχ Πόζναν Vs Νικητής Ρίγα – Γκιόρ
- Ηττημένος Λίνκλον – Ομόνοια Vs Νικητής Λανρ – Ιμπέρια
- Ελσίνκι – Μάδεργουελ Vs Φράιμπουργκ
- Φερεντσβάρος – Γκόρνικ Ζάμπρζε Vs Μονακό
- Ίντερ Τούρκου – Βαντούζ Vs Ντεμπρέτσεν – Κοπεγχάγη
- Ηττημένος Μπενφίκα – Χαρτς Vs Νικητής Πάιντε – Ραπίντ Βιένης
- Νικητής Κλουζ – Τρόμσο Vs Μπράιτον
- Νικητής Ζαλγκίρις – Χάιντουκ Vs Νικητής Ρακόβ – Χάμαρμπι
- Νικητής Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948 Vs Ηττημένος Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας
- Ηττημένος ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ Vs Νικητής Μπραν – Απόλλων Λεμεσού
- Γκέτενμποργκ – Γάνδη Vs Χιμπέρνιαν – Σκεντίγια
- Αταλάντα Vs Μακάμπι Τελ Αβίβ – Κατόβιτς
- Μπεχέμιανς – Μίντιλαντ Vs Ριέκα – Ίλβες
- Γιαγκελόνια – Ρέιντζερς Vs Γιάμπλονετς – ΡΦΣ
- Βαλούρ – Νόρτζελαντ Vs Σερίφ Τίρασπολ – Σεν Γκάλεν
- Άουντα – Ντίναμο Τιράνων Vs Πάφος Ζάλτσμπουργκ
- Νόα – Σιόν Vs Άγιαξ – Σέλμπουρν
- Μπράγκα – Ντίναμο Μινσκ Vs Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ – Αούστρια Βιέννης
- Τεβέντε – Ντουνάισκα Στρέντα Vs Ντίναμο Κιέβου – Κάραμπαγκ
- Χετάφε Vs Παρτιζάν – Τόμπολ
- Λουγκάνο – Ρούναβικ Vs Ηττημένος Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
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