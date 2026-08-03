O Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Conference League την ηττημένη του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας στην προσπάθεια του να μπει στη League Phase.

O Παναθηναϊκός έμαθε τι τον περιμένει στα Play Offs του Conference League στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε League Phase. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας.

Ο πρώτος αγώνας του Τριφυλλιού για τα Play Offs του Europa League θα γίνει στις 20 Αυγούστου, στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή κι απομένει να πετύχουν το ίδιοι οι Πράσινοι και ο ΠΑΟΚ.

Tα ζευγάρια των Play Offs του Conference League