Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι αν προκριθεί από την Άντερλεχτ και βρεθεί στα Playoffs του Europa League.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ στο Europa League συνεχίζεται, καθώς οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την Πέμπτη (6/8) την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του θεσμού.

Πριν καν γίνει το πρώτο ματς ωστόσο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι εάν κατορθώσει να πάρει το εισιτήριο για τα Playoffs της διοργάνωσης εις βάρος των Βέλγων.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, στις 27 του μήνα.