Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Με Τάντιτς κι Εμρέ Μορ στην Ελλάδα οι Ολλανδοί
Ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 21:00 θα φιλοξενήσει τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
Η Ναϊμνέγκεν ήρθε στην Ελλάδα με 22 ποδοσφαιριστές και ανάμεσά τους είναι ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός Ντούσαν Τάντιτς, αλλά και ο Τούρκος εξτρέμ Εμρέ Μορ (φωτογραφία), ο οποίος τη σεζόν 2019-20 μέτρησε δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μορ αποκτήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ναϊμέγκεν θα έχει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες μεταγραφές της, τους Στορμ, Σιρχάους, Μοντέιρο, Μπίσχοφ.
Η Ναϊμέγκεν δήλωσε 24 ποδοσφαιριστές και στην αποστολή για την Αθήνα είναι 22 παίκτες. Στο Φάληρο θα είναι και ο βασικός στόπερ Φιλίπ Σάντλερ και ο αναπληρωματικός Τόμας Ουβετζάν, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Οι δυο τους βέβαια έκαναν λίγες προπονήσεις για τον αγώνα, ενώ στο φιλικό με τη Σεβίλλη την περασμένη εβδομάδα ο Ουβετζάν δεν έπαιξε.
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Ο τεχνικός Ντικ Σρόιντερ δεν υπολογίζει, παράλληλα, τους τραυματίες Νούιτινκ (38 ετών στόπερ, αναπληρωματικός) Σουρς (26, στόπερ, κυρίως αναπληρωματικός).
Στην Αθήνα θα είναι και ο 38χρονος Σουριναμέζος και αρχηγός της ομάδας Τσέρι, ο οποίος στο παρελθόν σκόραρε με φάουλ κόντρα στον Ολυμπιακό με τη φανέλα της Μακάμπι Χάιφα.
Αναλυτικά η αποστολή: Γκονζάλο, Έντιους, Γκενέστε, Περέιρα, Σάντλερ, Ουβετζάν, Στορμ, Φονβάιλ, Νέγιασμιτς, Χάνσεν Τσέρι, Γουίλουμσον, Λέμπρετον, Σανό, Μοντέιρο, Εμρέ Μορ, Τάντιτς,Σιρχάους, Κουαϊσά, Λίνσεν, Κερς, Μπίσχοφ.
Touchdown in 𝗔𝘁𝗵𝗲𝗻𝗲 ✈️ #OLYNEC pic.twitter.com/4sf4ovRYxW— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 3, 2026
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