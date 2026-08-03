Στην αποστολή της Ναϊμέγκεν για τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό είναι όλοι οι νεοαποκτηθέντες.

Ο Ολυμπιακός την Τρίτη στις 21:00 θα φιλοξενήσει τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Ναϊμνέγκεν ήρθε στην Ελλάδα με 22 ποδοσφαιριστές και ανάμεσά τους είναι ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός Ντούσαν Τάντιτς, αλλά και ο Τούρκος εξτρέμ Εμρέ Μορ (φωτογραφία), ο οποίος τη σεζόν 2019-20 μέτρησε δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μορ αποκτήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ναϊμέγκεν θα έχει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες μεταγραφές της, τους Στορμ, Σιρχάους, Μοντέιρο, Μπίσχοφ.

Η Ναϊμέγκεν δήλωσε 24 ποδοσφαιριστές και στην αποστολή για την Αθήνα είναι 22 παίκτες. Στο Φάληρο θα είναι και ο βασικός στόπερ Φιλίπ Σάντλερ και ο αναπληρωματικός Τόμας Ουβετζάν, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Οι δυο τους βέβαια έκαναν λίγες προπονήσεις για τον αγώνα, ενώ στο φιλικό με τη Σεβίλλη την περασμένη εβδομάδα ο Ουβετζάν δεν έπαιξε.

Ο τεχνικός Ντικ Σρόιντερ δεν υπολογίζει, παράλληλα, τους τραυματίες Νούιτινκ (38 ετών στόπερ, αναπληρωματικός) Σουρς (26, στόπερ, κυρίως αναπληρωματικός).

Στην Αθήνα θα είναι και ο 38χρονος Σουριναμέζος και αρχηγός της ομάδας Τσέρι, ο οποίος στο παρελθόν σκόραρε με φάουλ κόντρα στον Ολυμπιακό με τη φανέλα της Μακάμπι Χάιφα.

Αναλυτικά η αποστολή: Γκονζάλο, Έντιους, Γκενέστε, Περέιρα, Σάντλερ, Ουβετζάν, Στορμ, Φονβάιλ, Νέγιασμιτς, Χάνσεν Τσέρι, Γουίλουμσον, Λέμπρετον, Σανό, Μοντέιρο, Εμρέ Μορ, Τάντιτς,Σιρχάους, Κουαϊσά, Λίνσεν, Κερς, Μπίσχοφ.



