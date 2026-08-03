Ολυμπιακός: Με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα Playoffs του Champions League

Ολυμπιακός: Με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα Playoffs του Champions League

Ολυμπιακός: Με Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στα Playoffs του Champions League

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ εφόσον προκριθεί κόντρα στη Ναϊμέγκεν και βρεθεί στα Playoffs του Champions League.

Το ζευγάρι του οποίου τον νικητή θα αντιμετωπίσει στα Playoffs του Champions League, εφόσον φυσικά προκριθεί εκεί, έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) ο Ολυμπιακός, μετά τη σχετική κλήρωση που έλαβε χώρα στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Ναϊμέγκεν το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00) στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και, αν πάρουν το εισιτήριο της επόμενης φάσης, θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο επαναληπτικός την τελευταία εβδομάδα του μήνα, στις 25 ή 26/8.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα