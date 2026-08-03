Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ εφόσον προκριθεί κόντρα στη Ναϊμέγκεν και βρεθεί στα Playoffs του Champions League.

Το ζευγάρι του οποίου τον νικητή θα αντιμετωπίσει στα Playoffs του Champions League, εφόσον φυσικά προκριθεί εκεί, έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) ο Ολυμπιακός, μετά τη σχετική κλήρωση που έλαβε χώρα στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Ναϊμέγκεν το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00) στο πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και, αν πάρουν το εισιτήριο της επόμενης φάσης, θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μπόντο Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 18 ή 19 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο επαναληπτικός την τελευταία εβδομάδα του μήνα, στις 25 ή 26/8.

Ο νικητής του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off του UEFA Champions League σε περίπτωση πρόκρισης επί της Ναϊμέγκεν. / @UnionStGilloise or @Glimt will be Olympiacos’ opponent, provided qualification over NEC Nijmegen, in… pic.twitter.com/juARb1hBH8 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 3, 2026