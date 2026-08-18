Ο Ολυμπιακός έχει κλειδώσει την απόκτηση του Κάσερες από την Τουλούζ δαπανώντας 10 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο Βενεζουελάνο χαφ, που θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα.

Ακόμα ένας νέος παίκτης του ρόστερ του Ολυμπιακού φτιάχνει βαλίτσες για να έρθει στην Αθήνα. Ο λόγος για τον διεθνή χαφ Κριστιάν Κάσερες που σύμφωνα με πληροφορίες το αργότερο έως την Πέμπτη θα έχει φτάσει στη χώρα μας για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες, που δαπάνησαν 10 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από τον γαλλικό σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός έχοντας πάρει πλέον έναν αριστερό μπακ (Τικνιζιάν), δύο χαφ (Φρόϊλερ που ανακοινώθηκε και Κάσερες) και έναν φορ (Γκονζάλες) ετοιμάζεται να κλείσει και τουλάχιστον έναν εξτρέμ. Θα κλείσει βέβαια και έναν δεξιό μπακ με τον Μαφέο να παραμένει σε δύσκολη θέση. Από εκεί και πέρα από τη στιγμή που θα φύγουν και άλλοι παίκτες θα κριθεί τι άλλη προσθήκη θα χρειαστεί.

Το who is who του Κάσερες

Ο Κρίστιαν Κάσερες μετράει 48 συμμετοχές με την Εθνική Βενεζουέλας και ανήκει στην Τουλούζ από το 2023 όταν και είχε αποκτηθεί από τη Νιου Γιορκ του MLS.

Τη σεζόν που πέρασε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι αλλά και δεκάρι, είχε 34 αγώνες με την γαλλική ομάδα, καταγράφοντας 2 γκολ και 5 ασίστ.

Συνολικά με την Τουλούζ σε όλες τις διοργανώσεις μετράει 100 συμμετοχές με 4 γκολ και 12 ασίστ, ενώ με τη Νιου Γιορκ είχε πραγματοποιήσει 126 συμμετοχές με 15 γκολ και 13 ασίστ.