Παναθηναϊκός: Η Τζιρόνα αρνήθηκε την τελευταία προσφορά του «τριφυλλιού» λένε οι Ισπανοί
Δημοσιογράφος από την Ισπανία που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Τζιρόνα έκανε ένα update στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ αποκαλύπτοντας πως οι Βάσκοι έχουν απορρίψει την πιο πρόσφατη πρόταση που τους κατέθεσε ο Παναθηναϊκός.
Ο Ισπανός δημοσιογράφος Ιβάν Κιρός ανέφερε συγκεκριμένα πως η πρόταση αυτή απείχε αρκετά από τα χρήματα που θέλει η ομάδα του Μαροκινού, τα οποία φτάνουν περίπου τα 20 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην Αϊντχόφεν, η προσφορά της οποίας είχε απορριφθεί λίγες μέρες πριν τονίζοντας πως εκείνη δεν επανήλθε με νέα πρόταση. Κάπως έτσι, καταλήγει πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα για τον Μαροκινό μέσο.
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Υπενθυμίζουμε πως ο Άγιαξ φαίνεται να έχει αποσυρθεί από την διεκδίκησή του ενώ δεν υπάρχει κάποια αναφορά και για τη δυνατή πρόταση που έλεγε ο συγκεκριμένος πως περιμένει η Τζιρόνα για τον Ουναΐ.
Pese a las informaciones falsas que circulan, el Girona FC rechazó ayer la última propuesta del Panathinaikós, bastante lejos de lo que demanda el GFC, alrededor de 20M€.— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) September 1, 2026
También se rechazó la del PSV Eindhoven hace unos días y no ha habido contraoferta.
Por ahora, NADA. https://t.co/rZQb5F8y7N pic.twitter.com/tQyDBsvHA4
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