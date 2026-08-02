Δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Σιντ Τρούιντεν με 3-0.

Η ΑΕΚ έκλεισε το βασικό στάδιο προετοιμασίας της με φιλική νίκη επί της 3ης ομάδας του Βελγίου, Σιντ Τρούιντεν, με 3-0, κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος. Σκόραρε δις ο Πήλιος, διαμόρφωσε το τελικό σκορ ο Γιόβιτς με γκολ που συμμετείχε ο Μάγερ.

Μόλις στο 7ο λεπτό ο Μαρίν έβγαλε υπέροχη μπαλιά ανάμεσα από το δεξί μπακ και το στόπερ των Βέλγων, ο Πήλιος έφυγε στο χώρο από τα αριστερά, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και με συρτό σουτ έκανε το 1-0.

Στο 19' Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος την κουβάλησε στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής και ο διεθνής μπακ πλάσαρε εύστοχα για το 2-0. Ο διεθνής μπακ είχε ευκαιρίες τόσο για χατ τρικ όσο και για να είχε (τουλάχιστον) μια ασίστ, όμως ούτε ο ίδιος ούτες οι Γιόβιτς - Βάργκα τις αξιοποίησαν.

Στο 41ο λεπτό ο Μάγερ έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά προς τον Ρότα, ο διεθνής μπακ γύρισε την μπάλα, ο Σέρβος σταρ με μαγικό άγγιγμα απέφυγε τον αντίπαλο του και πλάσαρε για το 3-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Τα highlights του ΑΕΚ - Σιντ Τρούιντεν

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