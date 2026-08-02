Όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, η Μπέρνλι ενδιαφέρεται για την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως είναι ικανοποιημένος στο αριστερό άκρο της άμυνας με το δίδυμο Σταύρου Πήλιου - Τζέιμς Πένραϊς, όμως όπως ανέφερε ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί μια προσθήκη σε οποιαδήποτε θέση, εφόσον συνιστά αναβάθμιση. Σε αυτό το πλαίσιο εάν οι επαφές της ΑΕΚ με τον Φίλιπ Κόστιτς καρποφορήσουν τότε αυτό αναμένεται να φέρει εξελίξεις στη θέση του Σκωτσέζου αμυντικού στο ρόστερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, η Μπέρνλι είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 27χρονου ακραίου οπισθοφύλακα. Θυμίζουμε πως οι Clarets υποβιβάστηκαν την περασμένη σεζόν από την Premier League και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστούν στο σκληρό πρωτάθλημα της Championship, διεκδικώντας ακόμα μια άνοδο.

Παρόλο που δεν έχει αγωνιστεί στην Αγγλία ο Πένραϊς είναι λογικό να έχει καλό όνομα στο Νησί, καθώς πριν ένα χρόνο ήρθε στην ΑΕΚ ως το κορυφαίο αριστερό μπακ της Σκωτίας, με τη φανέλα της Χαρτς και γι' αυτό έχει «συνδεθεί» τόσο με τη Σέλτικ, όσο και με την Ρέιντζερς.

Το σχετικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως: «η ΑΕΚ είναι πλέον ανοιχτή στο να τον πουλήσει και η Μπέρνλι έχει ήδη κάνει έρευνες».

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Burnley are among the clubs interested in AEK Athens left-back James Penrice.



AEK are now open to selling the 26-year-old, with Burnley having already made enquiries over his availability.



(via @JacobsBen) #TwitterClarets pic.twitter.com/04RuuUepmv — The Burnley Way (@TheBurnleyWay) August 2, 2026

Την περασμένη σεζόν ο Πένραϊς μέτρησε 33 εμφανίσεις και έδωσε μια ασίστ, ενώ στο φινάλε της σεζόν πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Δικέφαλο.