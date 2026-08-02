Η Athens Kallithea ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών της αγώνων και έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίσει την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ, 4 μέρες πριν το Super Cup με τον ΟΦΗ.

Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν ήταν το τελευταίο για τους Πρωταθλητές στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα δώσει ακόμα ένα παιχνίδι, το οποίο θα αποτελέσει επί της ουσίας «πρόβα τζενεράλε» ενόψει του Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ (12/8).

Τέσσερις ημέρες πριν το ματς στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 8 Αυγούστου, ο Δικέφαλος θα φιλοξενήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια την Athens Kallithea του Βαγγέλη Μόρα. Σε αυτό το ματς πιθανότατα θα γίνει και το τεστ ενδεκάδας από τον Σέρβο τεχνικό της Ένωσης, στην οποία θυμίζουμε πως πρέπει να αγωνιστούν αναγκαστικά βάσει κανονισμού δύο Έλληνες γεννημένοι από το 2004 και μετά.

Σαφώς ο αγώνας με τους Πρωταθλητές θα είναι ο πιο δύσκολος στην προετοιμασία της ομάδας της Καλλιθέας ενόψει της σεζόν που θέλει να «χτυπήσει» την επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο σύλλογος της Αττικής θα δώσει ακόμα ένα «Σουπερλιγκάτο» τεστ, με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Θυμίζουμε πως Athens Kallithea έχει άριστες σχέσεις με την ΑΕΚ και σε αυτό το πλαίσιο έχουν αποκτηθεί με δανεισμό από την Ένωση ο Αγγελόπουλος και ο Κοντονίκος.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Μετά από προετοιμασία 10 ημερών στην Εύβοια, η πρώτη ομάδα της Athens Kallithea FC επέστρεψε στην Αθήνα όπου συνεχίζει την καλοκαιρινή της προετοιμασία.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων και το πρόγραμμα των επόμενων αναμετρήσεων έχουν ως εξής.

Αποτελέσματα

25 Ιουλίου: AKFC 1-0 Κηφισιά Κ19 (Δημοτικό Στάδιο Ψαχνών)

31 Ιουλίου: Παναθηναϊκός 1-1 AKFC (Προπονητικό Κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης»)

Επόμενοι αγώνες

05 Αυγούστου: AKFC – Ελλάς Σύρου (Δημοτικό Στάδιο «Γρηγόρης Λαμπράκης»)

08 Αυγούστου: ΑΕΚ – AKFC (ALLWYN Arena «Αγιά Σοφιά»)

13 Αυγούστου: Ατρόμητος – Athens Kallithea FC (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου)

29 Αυγούστου: Athens Kallithea FC – Παναχαϊκή (Δημοτικό Στάδιο «Γρηγόρης Λαμπράκης»)».