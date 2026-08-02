Νίκολιτς: «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη φιλική νίκη της ΑΕΚ επί της Σιντ Τρούιντεν.

Η ΑΕΚ έκλεισε τα φιλικά προετοιμασίας της στην Ολλανδία με «τριάρα» επί τις Σιντ Τρούιντεν, κάνοντας φανταστική εμφάνιση στο πρώτο μέρος. Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην Cosmote TV εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εικόνα της ομάδας του και έδωσε το στίγμα του ενόψει της συνέχειας, καθώς τόνισε πως τα ματς των Play Offs του Champions League είναι... μακριά και πως σε πρώτο πλάνο είναι αποκλειστικά το Super Cup.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Για τον αν η ενδεκάδα είναι αυτή που έχει στο μυαλό του, κατά μεγάλο ποσοστό, ενόψει των Play Offs του Champions League: «Πρώτα να πάμε σπίτι, μετά να φτάσουμε να μην έχουμε άλλα προβλήματα, έχουμε το φιλικό με την Καλλιθέα, το Super Cup με τον ΟΦΗ. Είναι μακριά αυτά τα παιχνίδια».

Για το αν παίζει ρόλο στο μυαλό του που η ΑΕΚ ανέβηκε στους ισχυρούς για την κλήρωση των Play Off του Champions League: «Αυριο είναι η κλήρωση. Υπάρχουν καλές και σοβαρές ομάδες με μεγάλα μπάτζετ που προετοιμάζονται καιρό. Είναι σημαντικό. Εμείς όμως θέλουμε να προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό που έχουμε μπροστά μας. Κοιτάμε και σκεφτόμαστε μόνο το Super Cup. Είδα και ανθρώπους του ΟΦΗ εδώ, προετοιμάζονται σκληρά κι αυτοί».

Για το αν έμεινε ικανοποιημένος από την κυκλοφορία της ΑΕΚ στο ματς απέναντι σε ομάδα με υψηλές εντάσεις «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αν κάτι με προβλημάτισε είναι ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε περισσότερα από τρία γκολ. Είχαμε ευκαιρίες. Ηταν ένα όμως φιλικό. Μας ενδιαφέρουν λεπτομέρειες. Ο κόσμος μπορεί να κοιτάει άλλα πράγματα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι να πάμε στην πρώτη αναμέτρηση της σεζόν. Έμειναν 10 ημέρες».

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