Ο Αλέξης Δέδες αποφάσισε να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, ύστερα από 14 μήνες παρουσίας ως Γ' αντιπρόεδρος.

Την απόφαση να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, έπειτα από 14 μήνες παρουσίας στα διοικητικά του συλλόγου, πήρε ο Γ' αντιπρόεδρος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ,κ. Αλέξης Δέδες.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος θέλει να συμμετέχει στις επόμενες Εθνικές εκλογές στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα, και για τον λόγο αυτό αποφάσισε να αφήσει το πόστο του, ενημερώνοντας σχετικά στο εσωτερικό της Ένωσης.

Το βιογραφικό του Αλέξη Δέδε

Ο Αλέξης Δέδες, με καταγωγή από το Κόκκινο Βοιωτίας και Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας γεννήθηκε, και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Mathematics and Computing στο Harlaxton College-University of Evansville στο Grantham στην Αγγλία και Πολιτικές Επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ξεκίνησε την καριέρα του στον χώρο του ποδοσφαίρου ως δημοσιογράφος, έχοντας εργαστεί στις εφημερίδες Φίλαθλος, Ελεύθερος Τύπος, Ελευθεροτυπία και Έθνος. To 1990 προσελήφθη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπου εργάστηκε ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας, αλλά και ως Υπεύθυνος Αδειοδοτήσεων Ομάδων, ενώ παράλληλα ήταν επικεφαλής αρκετών πρότζεκτ. Αποχώρησε το 2004.

Από το 1995 μέχρι το 2013 συνεργάστηκε με την UEFA ως Media Officer. Την περίοδο 2006-2007 διετέλεσε Διευθυντής Επικοινωνίας στη νεοσύστατη Super League.

Toν Απρίλιο του 2014 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή και στη συνέχεια αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΠΑΕ ΑΕΚ, στην οποία παρέμεινε για την επόμενη διετία, πριν παραιτηθεί (2016) προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Εξομάλυνσης της ΕΠΟ.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας, στην οποία παρέμεινε ώς τον Απρίλιο του 2021. Στη συνέχεια μετέβη στο Κατάρ όπου και συνεργάστηκε με της Supreme Committee στο πλαίσιο της διοργάνωσης της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.