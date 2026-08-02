Σε ένα άκρως απολαυστικό και παραγωγικό πρώτο ημίχρονο, όπου πέτυχε 3 γκολ (δύο ο Πήλιος, ένα ο Γιόβιτς) και είχε ευκαιρίες για περισσότερα η κεφάτη ΑΕΚ επικράτησε εύκολα 3-0 στο φιλικό με την Σεντ Τρούιντεν και γυρίζει στην Ελλάδα με θετικό πρόσημο. ΟΛΛΑΝΔΙΑ, αποστολή: ΔΗΜ. ΒΕΡΓΟΣ

Με διαφορά την καλύτερή της εμφάνιση στα φιλικά προετοιμασίας, δείγμα και της βελτίωσης από τη δουλειά που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ στην Ολλανδία, πραγματοποίησε η ΑΕΚ απέναντι στη Σιντ Τρούιντεν. Η Ένωση παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο και έχοντας εξαιρετικές συνεργασίες και καλή παραγωγή φάσεων επικράτησε με 3-0 της βελγικής ομάδας στο προπονητικό κέντρο του Μιλ. Και τα τρία γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο μέρος, με τον Πήλιο να σκοράρει δύο και τον Γιόβιτς ένα. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε με αυτόν τον τρόπο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της επί ολλανδικού εδάφους και επιστρέφει το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν

Τους «βασικούς» επανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό με τη Σιντ Τρούιντεν, δίνοντας φανέλα βασικού στον Μάγερ. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την τετράδα της άμυνας, ο Κάιρινεν με τον Μαρίν ήταν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάγερ δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και τον Γιόβιτς με τον Βάργκα στην επίθεση.

Στρωτό ποδόσφαιρο, άπιαστη στις αντεπιθέσεις και 3-0 με δύο γκολ Πήλιου

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος ήταν απόλαυση, σκοράροντας τρία τέρματα, τα δύο από τον Πήλιο και επιβάλλοντας απόλυτα την κυριαρχία της. Η Ένωση έπαιζε στρωτό ποδόσφαιρο, ήταν άπιαστη στις αντεπιθέσεις, είχε ωραία κυκλοφορία μπάλας, όμορφες συνεργασίες ανάμεσα στις γραμμές και πολύ καλή παραγωγή ευκαιριών, κάτι στο οποίο βοηθούσε και το γεγονός ότι η Σιντ Τρούιντεν είχε την άμυνα αρκετά ψηλά, με τους Πήλιο, Ρότα, Μαρίν, Κοϊτά και Μάγερ να ξεχωρίζουν.

Η Ένωση πήρε το προβάδισμα στο 7' με τον Μαρίν να βγάζει μια υπέροχη μπαλιά στον Πήλιο και εκείνος να τελειώνει όμορφα στη γωνία με πλασέ για το 1-0. Κάθε επίθεση της ΑΕΚ... μύριζε γκολ με τους κιτρινόμαυρος να ξεδιπλώνονται όμορφα στο χορτάρι και να φτάνουν στο 2-0 πάλι με τον Πήλιο στο 18'. Ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση, πάσαρε στον Πήλιο αριστερά και αυτός με πλασέ σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 2-0.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ που ήταν σε μεγάλη φόρμα στο 37' από διαγώνια θέση μέσα από την περιοχή πήγε να σκοράρει χατ-τρικ, αλλά η μπάλα στο σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Το τρίτο γκολ δεν ήρθε και πάλι δύο λεπτά αργότερα με τον Κοϊτά από πλεονεκτική θέση να μην μπορεί να βρει δίχτυα, ενώ το σουτ του Γιόβιτς στην επαναφορά σταμάτησε στα σώματα. Αλλά ο Σέρβος φορ στο 41' έγραψε το 3-0, με τον Ρότα μετά από ωραία μπαλιά του Μάγερ να κάνει το γύρισμα και τον Γιόβιτς με πλασέ να χρίζεται σκόρερ.

Αλλαγές από τον Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος, με την ίδια όμως φιλοσοφία

Η ΑΕΚ μπήκε στο δεύτερο μέρος χωρίς αλλαγές, με την Ένωση να συνεχίζει με ρυθμό, δείγμα της βελτίωσης της και σε αυτόν τον τομέα πέραν εκείνου της επιθετικής ανάπτυξης, με τον Μάγερ να παίρνει την μπάλα και να κινείται σε όλους τους χώρους και τον Μαρίν να κατεβαίνει χαμηλά βοηθώντας στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω. Η ΑΕΚ μπορεί να μην έβγαζε τις ίδιες ποιοτικές ευκαιρίες με το πρώτο μέρος, ωστόσο μέχρι το 60' είχε τέσσερις τελικές, δύο από Μάγερ, μία από Κοϊτά και μία από Γιόβιτς που πέρασαν άουτ.

Η πρώτη πραγματική απειλή της Σιντ Τρούιντεν ήρθε στο 63' με τον Στρακόσια να πραγματοποιεί μια δύσκολη επέμβαση, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Νίκολιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές με τους Καλοσκάμη, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να περνούν στις θέσεις των Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς και Βάργκα. Οι Καλοσκάμης και Ζούμπκοφ ήταν στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά αντίστοιχα και ο Ζίνι με τον Γκατσίνοβιτς μπροστά.

Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο ο Νίκολιτς έριξε στο ματς και τους Πένραϊς και Μάνταλο αντί των Πήλιου και Κάιρινεν, με την ΑΕΚ να έχει μια καλή ευκαιρία για τέταρτο γκολ με δυνατό σουτ του Ζίνι στο 78' που δεν βρήκε στόχο. Η Ένωση στα τελευταία λεπτά χαλάρωσε λίγο στην άμυνα, ωστόσο κράτησε το μηδέν πίσω με 3-0 να παραμένει ως το τέλος.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος (77' Πένραϊς), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (77' Μάνταλος), Μαρίν, Μάγερ (65' Ζούμπκοφ), Κοϊτά (65' Καλοσκάμης), Γιόβιτς (65' Γκατσίνοβιτς), Βάργκα (65' Ζίνι)

Η αρχική ενδεκάδα της Σιντ Τρούιντεν (Φρέντερικ Ντε Μέγερ): Κοκούμπο, Χάτα, Σο, Σισακό, Σεμπαουί, Μέρλεν, Ισιβατάρι, Σοέιγ, Μούσλιου, Ματσουζάβα, Βανβέσεμαελ