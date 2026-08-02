Στο εξωτερικό υποστηρίζουν ότι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, που βρέθηκε ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, είναι στη λίστα της Αντβέρπ, αλλά και της Μπέτις.

Ο Ολυμπιακός εξέτασε σοβαρά την περίπτωση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο ταλαντούχος Μαροκινός αριστερός μπακ της Ρόμα απέρριψε τους Πειραιώτες και τώρα οι Αφρικανοί βάζουν στο κόλπο την Αντβέρπ, ενώ στην Ολλανδία έμπλεξαν και τη Μπέτις.

Ο 24χρονος (18/1/02) διεθνής Μαροκινός, ο οποίος ήταν παρών και στο Μουντιάλ, να θυμίσουμε ότι έχει συμβόλαιο με τη Ρόμα έως το 2028 και την περασμένη σεζόν ήταν δανεικός στην Αϊντχόφεν με την οποία μέτρησε 25 ματς και 1 ασίστ.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στο εξωτερικό:

«Η Ρόμα συνεχίζει να εργάζεται για την αποχώρηση του Ανας Σαλάχ-Εντίν, με μια νέα ομάδα να αναδύεται τώρα στην κούρσα για τον Μαροκινό ακραίο μπακ.

Σύμφωνα με το AfricaFoot, η Αντβέρπ υπέβαλε προσφορά στη Ρόμα με δανεισμό και οψιόν αγοράς, αφού ο Σαλάχ-Εντίν απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού. Ο ελληνικός σύλλογος είχε ήδη καταλήξει σε ευρεία συμφωνία με τους Τζιαλορόσι, αλλά ο παίκτης απέρριψε τη μεταγραφή.

Ο Σαλάχ-Εντίν φέρεται να αναζητά μια μεταγραφή σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, προκειμένου να βελτιώσει τις πιθανότητές του να διατηρήσει τη θέση του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Τώρα αξιολογεί την πρόταση της Αντβέρπ, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των δύο συλλόγων συνεχίζονται.

Η Ρόμα επιθυμεί να βρει μια λύση πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος. Ο Γκασπερίνι ουσιαστικά απέκλεισε τον αριστερό μπακ από τα σχέδιά του για την επερχόμενη σεζόν, θέτοντας την αποχώρησή του ως προτεραιότητα.

Εκτός από το ενδιαφέρον της Αντβέρπ, αρκετές ομάδες της Eredivisie παρακολουθούν επίσης την κατάσταση. Μια επιστροφή στην Ολλανδία παραμένει μια πιθανότητα για τον αμυντικό, ο οποίος είναι ήδη εξοικειωμένος με το ολλανδικό ποδόσφαιρο μετά την παρουσία στην Αϊντχόφεν.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται καθώς η Ρόμα επιδιώκει να οριστικοποιήσει την αποχώρηση του Σαλάχ Εντίν».

Σύμφωνα με το Voetbal International, παράλληλα, η Μπέτις επίσης παρακολουθεί την υπόθεση.