Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει την υπόθεση του Ντάνιελ Μπραγκάντσα.

Η πορτογαλική «Abola» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ όπου μιλάει για την σφοδρή επιθυμία του Ολυμπιακού να κάνει δικό του Ντάνιελ Μπραγκάντσα.

Οι πληροφορίες τους λένε πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κάνει ακόμη επίσημη πρόταση, ωστόσο αυτό αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες.

Το ενδιαφέρον των Πειραιωτών είναι πέρα για πέρα αληθινό και χρησιμοποιούν ως μεσάζοντα τον μεγαλοατζέντη Ζόρζε Μέντες.

Ο 27χρονος κεντρικός μέσος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Σπόρτινγκ και γι' αυτό οι Πορτογάλοι δεν θέλουν να τον χάσουν ελεύθερο και προτιμούν να τον πουλήσουν τώρα, αφού δεν υπολογίζεται κιόλας από τον Ρουί Μπόρζες.

Την περσινή σεζόν εκείνος πραγματοποίησε 25 συμμετοχές σκοράροντας έξι γκολ και δίνοντας μία ασίστ σε περίπου 900 λεπτά.

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