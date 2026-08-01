Ο Λευτέρης Λύρατζης θα συνεχίσει τον Ατρόμητο ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και άμεσα θα βρεθεί στην Πολωνία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Στο Περιστέρι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λευτέρης Λύρατζης. Ο Έλληνας μπακ έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τον Ατρόμητο, ο οποίος θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να διατηρούν ποσοστό μεταπώλησης.

O 26χρονος δεξιός οπισθοφύλακας θα μεταβεί άμεσα στην Πολωνία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας του Ντούσαν Κέρκεζ, κι αφού περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Το τυπικό σκέλος της μεταγραφής αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα (3/8).

Ο Λύρατζης προέρχεται από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αποχωρήσει από την ομάδα που μεγάλωσε. Σε αυτά τα χρόνια είχε δανεισμούς σε Βόλο, Αστέρα AKTOR, Ναϊμέγκεν και Πανσερραϊκό.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε 33 εμφανίσεις με τα Λιοντάρια, έχοντας 1 γκολ και 3 ασίστ. Αξιοσημείωτο πως ο Λύρατζης ήταν στην αποστολή στα δυο ματς του ΠΑΟΚ με την Ντινάμο Κιέβου.

Στην Πολωνία ο Γιώργος Σπανός

Ο Λύρατζης δεν είναι η μόνη πρόσφατη άφιξη στην προετοιμασία του Ατρομήτου. Στην Πολωνία βρίσκεται ήδη και ο ισχυρός άνδρας του Ατρόμητου, Γιώργος Σπανός, ο οποίος έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Κέρκεζ πριν το δεύτερο φιλικό, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ανόρθωση, στο Pilkarski Stadium.