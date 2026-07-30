Ο Σωτήρης Τσιλούλης και ο Σταύρος Πνευμονίδης περπάτησαν στους δρόμους του Περιστερίου φορώντας την τρίτη εμφάνιση του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος αποκάλυψε την ολοκαίνουρια τρίτη εμφάνισή του, την οποία θα φορά την ερχόμενη σεζόν στη Super League.

Ο σύλλογος επέλεξε τους Σωτήρη Τσιλούλη και Σταύρο Πνευμονίδη ως πρωταγωνιστές στο βίντεο της παρουσίασης, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περπατούν στους δρόμους του Περιστερίου, δίνοντας το σύνθημα πως τόσο η φανέλα όσο και η ομάδα είναι φτιαγμένες για να ξεχωρίζουν.

Η τρίτη εμφάνιση του Ατρομήτου κυκλοφόρησε σε σκούρο μπλε χρώμα, με χρυσές λεπτομέρειες στα γράμματα.