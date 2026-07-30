Ατρόμητος: Αποκάλυψε την τρίτη εμφάνισή του για τη νέα σεζόν
Ο Ατρόμητος αποκάλυψε την ολοκαίνουρια τρίτη εμφάνισή του, την οποία θα φορά την ερχόμενη σεζόν στη Super League.
Ο σύλλογος επέλεξε τους Σωτήρη Τσιλούλη και Σταύρο Πνευμονίδη ως πρωταγωνιστές στο βίντεο της παρουσίασης, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περπατούν στους δρόμους του Περιστερίου, δίνοντας το σύνθημα πως τόσο η φανέλα όσο και η ομάδα είναι φτιαγμένες για να ξεχωρίζουν.
Η τρίτη εμφάνιση του Ατρομήτου κυκλοφόρησε σε σκούρο μπλε χρώμα, με χρυσές λεπτομέρειες στα γράμματα.
Δείτε το βίντεο του Ατρομήτου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.