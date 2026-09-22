Ο Κέλβιν Οφόρι υπέγραψε στον Ατρόμητο έως το 2028.

Ο Ατρόμητος υλοποίησε μία ακόμα μεταγραφή. Ο Γκανέζος μεσοεπιετικός Κέλβιν Οφόρι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου έως το 2028.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση του Ατρόμητου: «Επίσημη είναι η απόκτηση του Κέλβιν Οφόρι από τον Ατρόμητό μας για την επόμενη διετία. Ο 25χρονος, αριστεροπόδαρος εξτρέμ βρέθηκε στα γραφεία, υπέγραψε και δήλωσε ενθουσιασμένος από όσα έχει δει ως τώρα στο Περιστέρι και την χώρα. Είναι έτοιμος, θέλει να… ξεσηκώσει το κοινό της ομάδας μας και να ανταποδώσει όλη την στήριξη που αισθάνεται πως θα λάβει. Πήρε το «97».

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Κέλβιν Οφόρι, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική της γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

Ο 25χρονος Γκανέζος μεσοεπιθετικός έρχεται στο Περιστέρι ως ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και αποτελεί μία ακόμη προσθήκη με στόχο να δώσει ποιότητα, ένταση και δημιουργία στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

Ο Οφόρι είναι αριστεροπόδαρος και μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια στη δεξιά πλευρά, από όπου συγκλίνει προς τον άξονα, πίσω από τον επιθετικό και ως δεκάρι.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της σεζόν με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, μετρώντας τρία γκολ σε 14 συμμετοχές, ενώ στο δεύτερο μισό παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας, όπου κατέγραψε ένα γκολ και δύο ασίστ σε 13 αγώνες.

Η μεταγραφή του στη Σλόβαν αποτέλεσε το επόμενο βήμα μετά την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με τη Σπαρτάκ Τρνάβα. Τη σεζόν 2024-25 σημείωσε 11 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 αγώνες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ είχε ακόμη δύο γκολ και δύο ασίστ στο UEFA Conference League. Συνολικά, σε 2,5 χρόνια με τη Σπαρτάκ Τρνάβα, μέτρησε 16 γκολ και οκτώ ασίστ σε 75 συμμετοχές.

Ο Κέλβιν Οφόρι έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην περίφημη ακαδημία της Γκάνας «Right to Dream», πριν μετακομίσει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ακολούθησε ο δανεισμός του στην Πάντερμπορν, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Σλοβακία.

Πλέον, η νέα πρόκληση της καριέρας του βρίσκεται στο Περιστέρι, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για αυτό το βήμα στην καριέρα του.

Ο Κέλβιν Οφόρι θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ατρόμητου με το Νο97.

Λίγο μετά το τυπικό της διαδικασίας, ο Κέλβιν Οφόρι δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, στην Ελλάδα και στον Ατρόμητο. Αισθάνομαι απίστευτα. Όσα έχω δει ως τώρα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω δεχθεί την καλύτερη υποδοχή που θα μπορούσα από όλους στην ομάδα.

Από την ώρα που πάτησα το πόδι μου, όλοι με έχουν αγκαλιάσει. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να τους το ανταποδώσω.»

Ποιο ήταν το σημείο – κλειδί στις διαπραγματεύσεις; Αυτό, δηλαδή, που σε έπεισε να έρθεις στον Ατρόμητο;

«Όλοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο για να βρεθώ εδώ και να υπογράψω στον Ατρόμητο. Ο πρόεδρος, ο κ. Αγγελόπουλος, ο κ. Κέρκεζ. Μου τηλεφώνησαν, μου έστειλαν μηνύματα, έκαναν τα πάντα, μου εξήγησαν όσα χρειαζόμουν.

Με έκαναν να θέλω να έρθω και είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν η καλύτερη, δυνατή επιλογή για εμένα. Η προσέγγιση όλων ήταν εντυπωσιακή!»

Ποια είναι τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά στοιχεία στο παιχνίδι σου;

«Μου αρέσει να ντριμπλάρω, να πηγαίνω στο ένας εναντίον ενός, να επιτίθεμαι πάνω στον αντίπαλο και να βοηθάω την ομάδα μου να σκοράρει. Αυτό νομίζω πως είναι το μεγαλύτερό μου προσόν.»

Θα ήθελες να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο της ομάδας;

«Θέλω να τους πω πως θα ήθελα να τους δω στο γήπεδο, να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, να μας στηρίξει. Εμείς, από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και να έρθουν τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Είναι νωρίς ακόμη, το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, για να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Πάμε Ατρόμητε!»

Νιώθεις και ακούγεσαι έτοιμος Κέλβιν. Ισχύει;

«Είμαι πανέτοιμος!».