Ο Ατρόμητος αναχώρησε για Κίελτσε, όπου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας του και θα δώσει τέσσερα φιλικά.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας μας στο Περιστέρι ολοκληρώθηκε και σειρά παίρνει τώρα η δεύτερη φάση.

Συγκεκριμένα, τεχνικό επιτελείο και παίκτες του Αστεριού ταξιδεύουν το πρωί της Δευτέρας (27/7) για το Κίελτσε της Πολωνίας, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν τα πιο σημαντικά φιλικά.

Στις 30/7 η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει στο Białobrzegi Stadium τον Άρη Λεμεσού στις 18:00

Στις 2/8 τη λιθουανική Σούντουβα στις 13:00 στο Stepaniaka Stadium

Στις 5/8 την ΑΕ Λεμεσού στις 18:00 στο Białobrzegi Stadium

Στις 6/8 την πολωνική Στάλ (13:00, Stepaniaka Stadium).

Οι παίκτες που θα ταξιδέψουν για την Πολωνία είναι οι:

Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Κατσάρας, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Μαρνέζος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

Η επιστροφή της ομάδας μας στη βάση της είναι προγραμματισμένη για τις 8 Αυγούστου.