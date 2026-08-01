Ο Κινγκς Κάνγκουα συστήθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού και δήλωσε ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε.

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος ταλαντούχος μέσος με καταγωγή από τη Ζάμπια, ο οποίος υπέγραψε έως το 2027, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στο κανάλι του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στο τι θα πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί του τριφυλλιού, ενώ δήλωσε ενθουσιασμένος με όσα του μετέφεραν ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης και ο προπονητής Τζέικομπ Νίστρουπ.

Τα κυριότερα αποσπάσματα των δηλώσεων του Κάνγκουα:

«Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας. Είναι σύλλογος με μεγάλη ιστορία, μία μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι ενθουσιασμένος. Η πρώτη επαφή με τον Παναθηναϊκό έγινε πριν 3-4 μήνες, μου εξήγησαν τα πάντα και μου παρουσίασαν το πλάνο.

Μου άρεσε η ιδέα και τελικά αποφάσισα να επιλέξω τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός διευθυντής μου παρουσίασε το πρότζεκτ, μου εξήγησε τι θέλει να κάνει κι ότι ήθελε να αποτελέσω μέρος του.Μίλησα επίσης με τον προπονητή, ο οποίος μου παρουσίασε το πλάνο που είχε στο μυαλό του.

Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να φέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει. Ο κόσμος μπορεί να περιμένει έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα. Έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται με πάθος. Έναν ποδοσφαιριστή που θα έχει ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο και συναρπαστικές στιγμές. Θα δώσω στην ομάδα όλα όσα έχω μάθει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου, θα προσπαθήσω να μεταφέρω όλη αυτή την εμπειρία.

Ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιος σύλλογος και συνήθιζα όταν ήμουν παιδί να τον παρακολουθώ όταν αγωνιζόταν στο Champions League.

Αυτή την ευκαιρία, λοιπόν, έπρεπε να την εκμεταλλευτώ. Η αποστολή μας είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, να φέρουμε τον Παναθηναϊκό στη θέση που του αξίζει. Να διεκδικεί και να κατακτά τίτλους.

Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι ο Κινγκς δουλεύει σκληρά, παίζει με ενθουσιασμό και είναι διατεθειμένος να παλέψει για τους συμπαίκτες του και για τον κόσμο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κάνγκουα