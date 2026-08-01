Athens Kallithea για Παντελίδη: «Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον Παύλο»

Η Athens Kallithea έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης για τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο μεταξύ τους φιλικό στο Κορωπί.

Ο Παύλος Παντελίδης στάθηκε τρομερά άτυχος, καθώς σε ανύποπτη φάση κατά τη διάρκεια προπονητικού φιλικού του Παναθηναϊκού με την Athens Kallitha τραυματίστηκε σοβαρά, αφού υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης και συνεπώς θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες.

Το κλαμπ της Καλλιθέας με ανακοίνωση του εξέφρασε συμπαράσταση στον Έλληνα εξτρέμ, τονίζοντας πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση τραυματισμού στην επίμαχη φάση και πως όλοι οι ποδοσφαιριστές του Βαγγέλη Μόρα «έχουν επηρεαστεί βαθιά από αυτό το τόσο άτυχο περιστατικό».

Ο σύλλογος της Καλλιθέας στέκεται και στις άριστες σχέσεις με το Τριφύλλι. Θυμίζουμε πως η Athens Kallitha τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στη Super League έχοντας ως έδρα τη Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC εκφράζει την ειλικρινή της συμπαράσταση στον Παύλο Παντελίδη για τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της χθεσινής φιλικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Προπονητικό Κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το ευ αγωνίζεσθαι αποτελεί θεμελιώδης αρχή του συλλόγου μας, και για αυτόν τον λόγο, επιθυμούμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε καμία πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού. Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν επηρεαστεί βαθιά από αυτό το τόσο άτυχο περιστατικό.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για εμάς, καθώς η ομάδα μας διατηρεί μια στενή και εξαιρετική σχέση με τον Παναθηναϊκό, με τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση να αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωσή της.

Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον Παύλο και του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση».