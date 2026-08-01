Η ομοσπονδία της Βουλγαρίας άλλαξε το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα, εξαιτίας του δικαιώματος του Παναθηναϊκού να προπονηθεί στο γήπεδο «Βασίλ Λέφσκι».

Ο Παναθηναϊκός στις 11 Αυγούστου και ώρα 20:30 θα φιλοξενηθεί στο «Βασίλ Λέφσκι» από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League.

Οι πράσινοι έχουν δικαίωμα να προπονηθούν την παραμονή στο γήπεδο που θα διεξαχθεί ο αγώνας, ενημέρωσαν μ' επιστολή ότι θα το πράξουν κι έτσι η ομοσπονδία της Βουλγαρίας αναγκάστηκε ν' αλλάξει την ημερομηνία της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πραγματοποιεί εργασίες στο δικό της γήπεδο κι έτσι οι ομάδες της Σόφιας για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις χρησιμοποιούν το εθνικό στάδιο «Βασίλ Λέφσκι».

Στην ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βουλγαρίας, λοιπόν, αναφέρεται: «Λόγω της χρήσης του Εθνικού Σταδίου «Βασίλ Λέφσκι» για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των βουλγαρικών ομάδων κι έπειτα από επίσημη επιστολή του Παναθηναϊκού, με την οποία ο σύλλογος δήλωσε ότι επιθυμεί τελικά να πραγματοποιήσει την επίσημη προπόνησή του στο γήπεδο παραμονή του αγώνα, αν κι αρχικά είχε δηλώσει το αντίθετο στην επικοινωνία με τη βουλγαρική ομοσπονδία, η τεχνική επιτροπή, σε συνεργασία με τη βουλγαρική επαγγελματική λίγκα και τη Nova Broadcasting Group, αποφάσισε τις εξής αλλαγές στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της efbet Liga:

Ο αγώνας Σεπτέμβρι – ΤΣΣΚΑ θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 στις 21:15, αντί για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.

Ο αγώνας Μπότεφ Πλόβντιβ – Σπαρτάκ 1918 Βάρνα θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 στις 21:15, αντί για την Κυριακή 9 Αυγούστου».