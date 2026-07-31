Την ώρα που οι μέσοι της ΑΕΚ έκαναν ασκήσεις στα τελειώματα, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε ξεχωριστή άσκηση με τους αμυντικούς του. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Στο τελευταίο κομμάτι της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής, οι χαφ και οι μεσοεπιθετικοί της ΑΕΚ έκαναν για αρκετή ώρα άσκηση στα τελειώματα, ενώ την ίδια στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς δούλευε ξεχωριστά με τις αμυντικές του τετράδες.

Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία με τις δύο αμυντικές του τετράδες απέναντι στους επιθετικούς.

Η μία τετράδα αποτελούνταν από τον Βίντα και τον Ρέλβας στους στόπερ, με τους Πένραϊς και Ρότα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.

Η άλλη αμυντική τετράδα ήταν ο Μουκουντί με τον Ψυρόπουλο ως στόπερ, με τον Πήλιο αριστερά και τον Γκεοργκίεφ δεξιά, καθώς ο Χριστακόπουλος είναι εκτός για δέκα μέρες με θλάση πρώτου βαθμού, ενώ ο Αλεξίου συνέχισε το ειδικό πρόγραμμα.

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