ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς δούλεψε ξεχωριστά με τις αμυντικές του τετράδες
Στο τελευταίο κομμάτι της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής, οι χαφ και οι μεσοεπιθετικοί της ΑΕΚ έκαναν για αρκετή ώρα άσκηση στα τελειώματα, ενώ την ίδια στιγμή ο Μάρκο Νίκολιτς δούλευε ξεχωριστά με τις αμυντικές του τετράδες.
Ο Σέρβος τεχνικός έδωσε έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία με τις δύο αμυντικές του τετράδες απέναντι στους επιθετικούς.
Η μία τετράδα αποτελούνταν από τον Βίντα και τον Ρέλβας στους στόπερ, με τους Πένραϊς και Ρότα αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.
Η άλλη αμυντική τετράδα ήταν ο Μουκουντί με τον Ψυρόπουλο ως στόπερ, με τον Πήλιο αριστερά και τον Γκεοργκίεφ δεξιά, καθώς ο Χριστακόπουλος είναι εκτός για δέκα μέρες με θλάση πρώτου βαθμού, ενώ ο Αλεξίου συνέχισε το ειδικό πρόγραμμα.
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