Πολλά τελειώματα είχε το πρόγραμμα της ΑΕΚ το απόγευμα της Παρασκευής, με τους Ζούμπκοφ και Κοϊτά μεταξύ άλλων να βρίσκουν δίχτυα με σουτάρες. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Η απογευματινή προπόνηση της Παρασκευής για την ΑΕΚ εδώ στο Άπελντορν της Ολλανδίας ολοκληρώθηκε με άσκηση στα τελειώματα. Για αρκετή ώρα οι κιτρινόμαυροι ανεξαρτήτως θέσης δοκίμαζαν τα πόδια τους από απόσταση και οι... ρουκέτες έπεφταν βροχή.

Άλλες έφυγαν άουτ, άλλες αποκρούονταν και άλλες κατέληξαν στα δίχτυα με πολλή δύναμη. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν για πολλά λεπτά στα τελειώματα με τους Μαρίν, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ και Ελίασον να σκοράρουν με δυνατά ή φαλτσαριστά σουτ.

Με διαφορά το πιο δυνατό σουτ ήταν εκείνο του Κοϊτά, ο οποίος βρήκε αρκετές φορές δίχτυα. Τόσο ο Κοϊτά όσο και ο Ζούμπκοφ με δύο... βολίδες τίναξαν τα δίχτυα, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο του Gazzetta:

🦅 Οι ρουκέτες από Ζούμπκοφ και Κοϊτά βρήκαν δίχτυα



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/o3BF3V7uoR July 31, 2026

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