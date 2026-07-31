Ο Σπύρος Χριστακόπουλος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ΑΕΚ την Παρασκευή καθώς έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Δέκα μέρες εκτός θα μείνει ο Σπύρος Χριστακόπουλος καθώς ο 19χρονος δεξιός μπακ της ΑΕΚ αποκόμισε μια θλάση.

Ο νεαρός μπακ της Ένωσης έχει θλάση πρώτου βαθμού με συνέπεια να μην προπονηθεί το απόγευμα της Παρασκευής στο Άπελντορν.

Όπως γίνεται αντιληπτό είναι οριακό αν θα προλάβει τον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να έχει στην ενδεκάδα της δύο νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο σίγουρος είναι ο Καλοσκάμης που προπονείται πλέον κανονικά και από εκεί και πέρα μένει να φανεί ποια θα είναι η δεύτερη επιλογή.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, οι Ζίνι και Πένραϊς προπονήθηκαν κανονικά την Παρασκευή, ωστόσο εκτός παρέμεινε ο Αλεξίου που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα που πραγματοποιεί όλο αυτό το διάστημα.

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