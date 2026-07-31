Ο Λόβρο Μάγερ χρησιμοποιήθηκε στον άξονα της μεσαίας γραμμής μαζί με τον Κάαν Κάιρινεν σε άσκηση στην προπόνηση της ΑΕΚ, ενώ ο Καλοσκάμης ήταν δεξιά. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Την προτελευταία της προπόνηση στο Άπελντορν πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής η ΑΕΚ καθώς αύριο Σάββατο θα ολοκληρώσει την παρουσία της εδώ και την Κυριακή θα αναχωρήσει για την πόλη Μιλ, όπου θα δώσει το τελευταίο φιλικό (κεκλεισμένων των θυρών) με αντίπαλο τη Σιντ Τρούιντεν (2/8, 15:00) πριν επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε το πρόγραμμα με μεταβιβάσεις και στη συνέχεια έκανε μια συνδυαστική άσκηση κυκλοφορίας - πρέσινγκ και αμυντικού - επιθετικού τρανζίσιον. Κανονικό διπλό ενόψει και του φιλικού με τη Σιντ Τρούιντεν δεν έγινε, κάτι που μπορεί να συμβεί στην κλειστή προπόνηση του Σαββάτου, ωστόσο πραγματοποίησε μια δοκιμή σε άσκηση με ανακατεμένες ομάδες.

Σε αυτήν το ενδιαφέρον είχε να κάνει κυρίως με την επιλογή του Μάγερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής ως δίδυμο με τον Κάιρινεν. Θυμίζουμε πως ο 28χρονος Κροάτης χαφ περνώντας αλλαγή στο φιλικό με τη Σάμσουνσπορ έπαιξε στη δεξιά πλευρά, ωστόσο είναι ένας παίκτης που έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε πολλές θέσεις στη μεσαία γραμμή και αυτό θα το εκμεταλλευτεί σίγουρα ο Νίκολιτς.

Από εκεί και πέρα ενδιαφέρον είχε και η τοποθέτηση του Καλοσκάμη στη δεξιά πλευρά ως δίδυμο με τον Ρότα, ενώ για πρώτη φορά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας ο Γκεοργκίεφ τοποθετήθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας στη συγκεκριμένη άσκηση και όχι ως στόπερ, κάτι όμως που πιθανότατα είχε να κάνει με το γεγονός ότι ο Χριστακόπουλος απουσίαζε καθώς έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού που θα τον αφήσει για δέκα μέρες εκτός.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!