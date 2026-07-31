ΑΕΚ: Κεκλεισμένων των θυρών το φιλικό με Σιντ Τρούιντεν
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Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την ομάδα στο τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος
Όπως και με τη Σάμσουνσπορ, έτσι και το φιλικό της ΑΕΚ με τη Σιντ Τρούιντεν θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.
Η ΑΕΚ την Κυριακή (2/8, 15:00) θα αντιμετωπίσει τη Σιντ Τρούιντεν στην πόλη Μιλ, φιλικό με το οποίο θα ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης.
Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το "παρών" καθώς αποφασίστηκε να μην ανοίξουν οι θύρες για το κοινό από τις τοπικές Αρχές.
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