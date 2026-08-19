Η έναρξη της Stoiximan Super League 1 πλησιάζει και μαζί πλησιάζει και η σέντρα για το Stoiximan SLGR Fantasy, που είναι το επίσημο παιχνίδι fantasy της Super League.

Λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη της σεζόν, οι φίλαθλοι έχουν δημιουργήσει ήδη τις ομάδες τους και προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν στο Stoiximan SLGR Fantasy, που όπως κάθε χρόνο, θα μοιράσει πλούσια δώρα. Ποιοι ποδοσφαιριστές είναι οι πιο δημοφιλείς ανά ομάδα; Ποιοι συνολικά και ποιους προπονητές έχουν επιλέξει οι φίλαθλοι για την 1η αγωνιστική;

*Οι τιμές (cr) των ποδοσφαιριστών και των προπονητών αφορούν το παιχνίδι και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική τους αξία.

MOST SELECTED PLAYERS BY BLUB

AEK ΓΙΟΒΙΤΣ 20cr-37,1%

ΟΦΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 10cr-35,9%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ 20cr-33,6%

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΒΗΧΟΣ 10,2cr-26,2%

ΒΟΛΟΣ ΦΟΥΡΤΑΔΟ 11cr-17,3%

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ 9,8cr-15,2%

ΑΡΗΣ ΡΑΤΣΙΤΣ 20cr-13%

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΚΙΝΗΣ 8cr-11,4%

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ 10,2cr-10,8%

ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 15,2cr-10,6%

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ 10cr-9,5%

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 10,4cr-8,7%

*Στην κατάταξη δεν περιλαμβάνονται οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς καθώς ο αγώνας Παναθηναϊκός-Κηφισιά αναβλήθηκε και δε θα λάβουν βαθμολογία την 1η αγωνιστική.

10 MOST SELECTED PLAYERS-OVERALL

ΑΕΚ ΓΙΟΒΙΤΣ 20cr-37,1%

ΟΦΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 10cr-35,9%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ 20cr-33,6%

ΑΕΚ ΣΤΡΑΚΟΣΙΑ 14,2cr-31,2%

ΟΦΗ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 11,2cr-30,4%

ΟΦΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10cr-29,8%

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΒΗΧΟΣ 10,2cr-26,2%

ΟΦΗ ΝΟΥΣ 12,6cr-23,3%

ΑΕΚ ΡΟΤΑ 15,2cr-21,7%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΤΣΟΣ 15,2cr-20,5%

SELECTED COACHES BY %

AEK ΝΙΚΟΛΙΤΣ 11,2cr-30.2%

ΟΦΗ ΚΟΝΤΗΣ 9.0cr-24,8%

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ 11,2cr-13.8%

ΠΑΟΚ ΛΙΣΙ 11,2cr-4.6%

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9cr-3.5%

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑΣ 8,8cr- 3.4%

ΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 11,2cr- 3.3%

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΤΣΑΡΙ 8,8cr- 3%

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 9cr-2.5%

ASTERAS AKTOR ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 9cr- 2.1%

ΒΟΛΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 9cr- 1.9%

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΚΕΖ 9cr-1.6%

*Στην κατάταξη δεν περιλαμβάνονται οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς καθώς ο αγώνας Παναθηναϊκός-Κηφισιά αναβλήθηκε και δε θα λάβουν βαθμολογία την 1η αγωνιστική.