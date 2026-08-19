Οι Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας ήταν αδιαπέραστοι, με τους στόπερ της ΑΕΚ να εξαφανίζουν τους επιθετικούς της Λέφσκι, όπως επιβεβαιώνεται και μέσα από το Wyscout.

Η ΑΕΚ επέστρεψε από τη Σόφια με το 0-0 και φέρνει την πρόκριση στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την επόμενη Τετάρτη (26/8). Εκεί όπου της αρκεί μια νίκη με... μισό μηδέν για να πάρει την πρόκριση στα αστέρια του Champions League. Σε μια ρεβάνς βέβαια που θέλει απόλυτη συγκέντρωση και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην τελική προσπάθεια.

Στο «Βασίλ Λέφσκι» η Ένωση μπορεί να μην βρήκε τουλάχιστον ένα γκολ στις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο μέρος, ωστόσο από την άλλη συνολικά δεν απειλήθηκε από τη Λέφσκι. Οι κιτρινόμαυροι ανασταλτικά κατάφεραν να εξουδετερώσουν τα επιθετικά όπλα της βουλγαρικής ομάδας καθώς σε όλο το ματς μόνο στη φάση του 38' που ξεκίνησε από μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας απειλήθηκαν με την τελική που έγινε να την μπλοκάρει ο Στρακόσια.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δεν άφηνε χώρους αμυντικά, έπαιζε με προσοχή και για αυτό δεν επέτρεψε στη Λέφσκι να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Αρόλντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας να «σβήνουν» την επίθεση της βουλγαρικής ομάδας. Ειδικά ο Καμερουνέζος στόπερ εξουδετέρωσε τον Ρεϊνάλντο, που αποτελεί το επιθετικό ατού της αντιπάλου. Αμφότεροι έδωσαν ελάχιστες αμυντικές μονομαχίες καθώς δεν δέχθηκαν ιδιαίτερη πίεση, αλλά ήταν αδιαπέραστοι.

Τα στατιστικά των Μουκουντί και Ρέλβας μέσα από το Wyscout

Σύμφωνα με το Wyscout, ο Μουκουντί κέρδισε το 75% των εναέριων διεκδικήσεων που έδωσε βγαίνοντας νικητής στις 3/4, ενώ κέρδισε όλες τις δεύτερες μπάλες που διεκδίκησε στην αναμέτρηση (5/5). Παράλληλα είχε τέσσερα κλεψίματα και οκτώ ανακτήσεις μπάλας, αποτελώντας έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ και έναν από τους βασικούς λόγους που οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να μην επιτρέψουν στη Λέφσκι να βγάλει την ορμή που ήθελε στο γήπεδο από το ξεκίνημα του αγώνα.

Στα ίδια επίπεδα με τον Μουκουντί ήταν και ο Ρέλβας, με τον Πορτογάλο στόπερ επίσης να πραγματοποιεί μια σταθερότατη εμφάνιση στο κέντρο της άμυνας και να μην αφήνει τον αντίπαλο να απειλήσει. Ο Ρέλβας ήταν επίσης ανίκητος στον αέρα σύμφωνα με το Wyscout με 6/8 κερδισμένες μονομαχίες στο ψηλό παιχνίδι, δηλαδή το 75%. Κέρδισε το 50% των μονομαχιών σε δεύτερες μπάλες (1/2), είχε οκτώ κλεψίματα και 13 ανακτήσεις, νούμερα που επιβεβαιώνουν την επίσης άψογη εμφάνισή του.