Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, έναν ποδοσφαιριστή που δεν μετριέται με γκολ και ασίστ, αλλά με τις στιγμές που σε κάνει να σηκώνεσαι όρθιος.

Καλλιτέχνης είναι εκείνος που δημιουργεί ομορφιά. Όχι μόνο με τα πόδια του, αλλά και με την ψυχή του.

Καλλιτέχνης δεν είναι μόνο αυτός που ζωγραφίζει σε έναν καμβά. Είναι κι εκείνος που κάνει ένα γήπεδο να σηκώνεται όρθιο.

Καλλιτέχνης είναι να ζωγραφίζεις μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και να κρατάς έξω από αυτές ό,τι πραγματικά έχει αξία.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι όλα τα παραπάνω.

Πάω στην Τούμπα σχεδόν σαράντα χρόνια. Έχω δει τεράστιους ποδοσφαιριστές να φορούν την ασπρόμαυρη φανέλα. Πρόλαβα τον Γιώργο Κούδα στα τελευταία του. Έζησα από την πρώτη στιγμή τον Γιώργο Τουρσουνίδη, τότε που πετούσε και ανάγκαζε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη να κάνει τα πάντα για να τον ντύσει στα πράσινα. Χάρηκα παικταράδες, όπως ο Θοδωρής Ζαγοράκης, μεγάλες ομάδες, ευρωπαϊκές βραδιές, πρωταθλήματα, κύπελλα.

Δεν θυμάμαι, όμως, κανέναν να με κάνει να περιμένω κάθε επόμενη επαφή του με την μπάλα όπως αυτό το παιδί από τον Βόλο.

Τι παικταράς είναι, ρε φίλε...

Δεν είναι μόνο οι ντρίμπλες. Δεν είναι μόνο οι πάσες που βλέπει πριν από όλους. Δεν είναι μόνο το πώς περνάει ανάμεσα από δύο και τρεις αντιπάλους σαν να μην υπάρχουν. Είναι αυτή η αίσθηση ότι κάθε φορά που ακουμπάει την μπάλα μπορεί να συμβεί κάτι που δεν έχεις ξαναδεί.

Σαν να χορεύει.

Σαν να αυτοσχεδιάζει.

Σαν να μην παίζει το ίδιο άθλημα με τους υπόλοιπους.

Το μυστικό του Λίσι

Τρία γκολ και μία ασίστ στα πρώτα 180 λεπτά της σεζόν. Οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ανάγκασε ξανά την Τούμπα να υποκλιθεί. Οι αριθμοί, όμως, είναι απλώς η επιβεβαίωση. Η αλήθεια βρίσκεται σε όσα δεν μετριούνται.

Ο Αλέσιο Λίσι κατάλαβε από την πρώτη στιγμή τι θησαυρό είχε μπροστά του. «Πάνω σου θα χτίσω τον νέο ΠΑΟΚ», ήταν το μήνυμα που του πέρασε από τις πρώτες κιόλας ημέρες. Δεν του έδωσε απλώς ελευθερία. Του έδωσε ευθύνη. Του έδωσε τον ρόλο του ηγέτη και κυρίως τον έκανε να πιστέψει ότι μπορεί να σηκώσει την ομάδα στις πλάτες του.

Υπάρχει μια λεπτομέρεια που λέει πολλά.

Στην Ολλανδία φόρεσε το περιβραχιόνιο ως ο πιο παλιός εκείνη τη στιγμή στην ομάδα. Δεν ήταν κάτι που τον ενθουσίαζε. Όσοι τον γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν κυνηγά ούτε τίτλους ούτε προβολείς. Παραμένει το ίδιο χαμηλό παιδί που ήταν πριν γίνει ο απόλυτος σταρ του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Λίσι, όμως, επέμεινε.

Τον έπεισε ότι ο ηγέτης δεν είναι εκείνος που φωνάζει περισσότερο, αλλά εκείνος που οδηγεί τους υπόλοιπους με το παράδειγμά του.

Χθες φόρεσε το περιβραχιόνιο όταν βγήκε ο Ζίβκοβιτς. Λίγο αργότερα το πέρασε στον Πέλκα και η Τούμπα σηκώθηκε στο πόδι. Ήταν μια μικρή σκηνή, αλλά έλεγε πολλά για τη σχέση αυτής της ομάδας με τον άνθρωπο που φοράει το 65 στην πλάτη.

Ακόμη και ο Λίσι, μετά το παιχνίδι, δεν στάθηκε στα γκολ του.

«Ο Κωνσταντέλιας είναι διαφορετικός, αλλά σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για όσα έκανε χωρίς την μπάλα», είπε. Για το ασταμάτητο πρέσινγκ, για τα κλεψίματα, για τη διάθεσή του να υπηρετήσει την ομάδα.

Και όταν ο αντίπαλος προπονητής παραδέχεται δημόσια ότι «εμείς δεν έχουμε ποδοσφαιριστές επιπέδου Κωνσταντέλια», δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτε άλλο.

Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μεταγραφές. Να φέρει κι άλλη ποιότητα στην Τούμπα. Το κάνει πχ με την απόκτηση του Τομ Λουσέ, μια εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, άκρως ποδοσφαιρικά «ψαγμένη» κίνηση. Έχει ακόμη δρόμο μπροστά του. Η μετά Λουτσέσκου εποχή χτίζεται και δεν έχουν μπει όλα τα κομμάτια στη θέση τους.

Όμως όσο αυτός ο τύπος με το 65 στην πλάτη έχει κέφια, όλα μοιάζουν πιο εύκολα.

Γι' αυτό και η διοίκηση οφείλει να του δώσει δίπλα του ποδοσφαιριστές ανάλογης ποιότητας. Όχι μόνο γιατί το αξίζει ο ίδιος. Το αξίζει και ο ΠΑΟΚ.

ΥΓ: Η εικόνα της χθεσινής βραδιάς ήταν ο «Ντέλιας» με τον διάδοχο του στα χέρια. Απ’ το Βασίλη (Κωνσταντέλια) ο Βασίλης junior πήρε το βάπτισμα του πυρός στην «καυτή» Τούμπα και βγήκε αγκαλιά με τον μπαμπά του στα ιερά χώματα του «ασπρόμαυρου» Ναού. Ηταν εκεί, ο παππούς και καμάρωνε. Ηταν εκεί και η εγκυμονούσα γυναίκα της ζωής του, Χριστίνα, που σε λίγες μέρες θα φέρει στη ζωή το δεύτερο παιδί της οικογένειας, τη Βιολέτα.

«Γιάννη, ίδιος η μάνα του είναι…» ήταν ένα από τα εκατοντάδες μηνύματα που γράφτηκαν στα social media με αφορμή την σκηνή..

ΥΓ1: Εννοείται ότι από χθες φούντωσε εκ νέου η κουβέντα γύρω από την εθνική ομάδα. Είναι μια απόφαση, ξαναλέω και ξαναγράφω, άκρως προσωπική. Οφείλουμε, λοιπόν, πάνω απ’ όλα να σεβαστούμε τον άνθρωπο Κωνσταντέλια και όχι να του ρίχνουμε λάσπη για κάτι πολύ προσωπικό, ανθρώπινο, οικογενειακό.

Το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον στην περίπτωση του «Ντέλια» και της παρουσίας του στην Εθνική, ουδείς το γνωρίζει. Εξάλλου, όπως παραδέχθηκε δημοσίως ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η πόρτα θα είναι πάντα ανοικτή για τον Γιάννη…